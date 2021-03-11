不買可惜！2019週年慶「必搶彩妝組合」完整清單　人氣限量唇膏、底妝超優惠

週年慶就是囤貨的好時機，平常捨不得入手的彩妝、保養品，在這期間能以最優惠的價格購入，以下特搜各大品牌的限定底妝、彩妝組合與話題新品，愛美的女孩省吃儉用就是要趁這個時候買齊，還不趕緊筆記起來！

ANNA SUI在今年8月推出Sui Black黑心皇后系列，首度祭出商品全面9折優惠，更將預計10月上市的新 品「黑蝶三色眼彩盤」同步加入週年慶組合，比遠赴日本還划算。單筆消費滿 NT$4,000即贈送Sui Black午安枕雙功能毯。

benefit以今年最流行的豪華露營車為靈感，營造如同家人朋友出遊的溫馨氣氛，特別挑選適合外出旅遊的暢銷商品，推出了「眉想到的魔法帽」組合，從眉筆、眉霜到眉膏一應俱全，一盒就可以創造出無限種眉型。

Bobbi Brown將新上市的「冬蟲夏草精華粉底 SPF40 PA+++升級版」加入了底妝組合，裡頭含有珍貴冬蟲夏草，每天上妝就是保養，而唇類商品推薦「極致色選唇彩組」，可自由任選 2 支唇膏，立即贈送一支正貨攜帶式唇刷，或迷你版迷戀輕吻唇膏。此外週年慶期間更限量販售的3款限量眼盤，錯過就買不到。

Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃擁有持久顯色的絕美色調， 獨特絲滑質地更能創造奢華絲絨半霧光妝效，這次集結熱賣與限量色調，以奢華鏡面珠寶盒的限量珍藏包裝形式，推出超狂的唇膏豪宅，唇彩狂熱別錯過！

蘭蔻絕對完美鑽石霧光唇膏添加獨家普拉絲鏈抗老成分、玫瑰修護精油及珍稀碧璽配方，能讓雙唇透出細膩鑽石光澤，在週年慶特別推出「絕對完美鑽石唇膏組」，可任選兩色唇膏，即贈手拿包、超輕盈UV BB霜10ml與真愛奇蹟香水花漾限量版5ml。

雅詩蘭黛粉持久完美系列能提供高效遮瑕、全天持妝，完美底妝任二自選修護組可任選兩款底妝，還附上兩款妝前保養、一支唇彩及化妝包。

強調天然的彩妝品牌Celvoke推出玩色多用眼頰唇彩組與美容大賞口碑必買組，讓你一次購入最熱銷的經典商品，包含玩色訂製唇膏、玩色煥彩彩妝霜，以及濃郁發色的玩色晶漾唇蜜，晶透質感能覆蓋唇紋、保濕潤澤效果十足。

肌膚之鑰在週年慶期間推出限量Kimono Dream和服之夢系列，透過日本工匠藝術的精髓，並與日本當代新銳膠彩畫家大竹彩奈(Ayana Otake) 合作，靈感取材自知名和服藝術技藝，藉由日式傳統和服般層層展開的包裝，來展現女性的內在光采之美，包含蜜粉餅、眼影盤及唇膏等。

NARS專為亞洲女性肌膚打造超持久亮顏氣墊粉餅，粉質輕盈卻擁有超高遮瑕，添加水果複合萃取，讓你全天透亮清爽，完美持妝一整天，而彩妝推薦迷你高潮唇頰組，購買頰彩及唇膏還送唇油，超划算。

3INA特別推薦地表最強持妝組，超值優惠即可一次網羅妝前打底神器「高透潤妝前凝露」、「零失控3in1粉底液」、小紅書激推的定妝神物「高肌能甦活水噴霧」及PTT和DCARD網友好評生火「透明蜜粉」，一次購齊經典商品！

植村秀「無極限超時輕粉底」質地輕盈，持久不暗沉又高遮瑕的特性，可與肌膚融合及隨表情動作變化，帶來如裸肌般的自在感，推薦無極限完美底妝組，內含粉底、蜜粉、粉底刷與潔顏油，一次買齊陣容強大的底妝商品。此外還有最潮的時尚大師9色眼影盤，一盤就能勾勒眼線、強化眉毛色澤並打亮眉骨，打造時髦眼神。

迪奧經典彩盤，印入眼簾的是精心配置的眼妝、唇妝、腮紅、底妝，融入亞洲女性喜愛的低調優雅大地色系與經典玫瑰粉色系，打造精緻時尚妝容，而專業後台彩妝專櫃推出獨家限定組合，包含專業後台雙用水粉底任一，加上任一彩妝（專業後台眼影盤／打亮盤／腮紅盤／修容盤），還附有唇蜜及美妍包。

還未上市就先造成轟動的 MAC色誘翹唇釉，在今年週年慶也加入組合，一抹立刻滋潤唇瓣卻不黏膩，讓你打造出最誘人的水潤嘟唇。