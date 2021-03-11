讓敏感肌變乖！張鈞甯素顏好膚質更勝以往　熬夜也能養出透亮肌

從《如懿傳》、《溫暖的弦》到《八歲的爸爸》，近年人氣爆紅的氣質女神張鈞甯不僅演技精湛，知性的氣質與溫婉笑容，有如鄰家女孩般親切可人，出道多年戲約不斷，幾乎無黑歷史，自從重心移往大陸發展後，知名度屢屢攀升，也受到不少美妝品牌青睞，受邀成為最佳代言人。

她曾說自己屬於超容易乾燥、大過敏的膚質，「我的皮膚連自己的汗水、眼淚，甚至不乾淨的雨水都會過敏」，坦言淋到雨的部位也會長疹子，加上工作滿檔，時常熬夜，在飲食、選擇保養品上更為挑剔，難怪她的皮膚真的細緻又透亮，每每出席活動的狀態都更勝以往，究竟她是如何讓膚況變乖呢？

因為太容易過敏，用到不適合的產品會刺痛不舒服，她在保養上最注重清潔和保濕，會選擇不含酒精、防腐劑的保養品，好好卸完妝再上化妝水、精華液與乳液，而且要按摩到完全吸收進去，還能幫助緊緻輪廓線。有時因為工作，需要長時間頂著濃妝，臉部肌膚容易乾燥，她會在空擋把妝卸掉，補上保養品，或是敷一片面膜再重新上妝。

飲食上也注重無添加，只吃原型、清淡的食物，不吃加味精或是再製食品，連外出拍戲都自帶電鍋，常常自己煮紅豆粥或紅棗飲品，裡面有黃耆、枸杞一起熬煮，枸杞可保護眼睛、滋陰潤肺、補肝腎，紅棗則能補氣，對女生很好。每天早上還會來一杯自製蔬果汁幫助排便，有熬夜就多喝膠原蛋白飲，能增加肌膚澎潤度與彈力。

重視養生的張鈞甯認爲，用的要天然、吃的要健康外，也提醒大家維持運動習慣，才能內外兼修養出好膚質，私下的她是個運動狂，老是在慢跑，也愛瑜珈、游泳等等，而每個人有適合自己的運動方式，找出能持續下去的那一個，藉由流汗排掉體內的廢物，膚況真的會變好。

明明日夜顛倒拍戲，張鈞甯的肌膚卻毫無暗沉，素顏也會發光，連一個毛孔都沒有，除了勤用保濕產品，也會搭配添加維他命C的安瓶或是膠囊，幫助對抗暗沉、倦容、初老現象，她曾分享伊麗莎白雅頓全新維他命C激活煥白膠囊，每顆膠囊包覆著分子釘與脂溶性維他命C穩定配方，能使肌膚明亮、光滑、更有光澤，再現均勻透白好膚質。

同場加映近日推出的保濕新品，Aesop覓靜保濕精華乳可緩解敏弱性肌膚和易敏感肌膚的不適感，質感輕盈、吸收迅速，含有多種具有鎮靜作用的成分，可舒緩、保濕和滋養肌膚，減少泛紅現象，有助於維持肌膚屏障功能。

貝膚黛瑪舒敏賦活保濕凝乳，無Paraben類防腐劑、無酒精、無香料，成分單純，質地清爽不黏膩，能讓肌膚快速吸收並將水分留在肌膚角質層，長效保濕肌膚。

此外，張鈞甯也曾在活動上推薦FANCL的卸粧油和潔顏粉，新推出的淨膚柔滑潔顏粉運用水凝氨基酸潔淨成分及超綿密柔滑泡沫，能深入潔淨肌膚毛孔，保留肌膚水分的同時，徹底去除角栓及多餘油脂，並預防黑頭形成。