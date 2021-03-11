內包悶痘、閉鎖性粉刺都有解　網友推薦5款抗痘神器告別痘花臉

痘痘的問題始終讓人恨之入骨，尤其忙碌的上班族經常熬夜，睡眠不足容易火氣太大，影響內分泌失調而狂冒痘，要是亂擠亂摳，處理不當會造成發炎、色素沉澱，以下就來推薦消腫超有感的祛痘護膚品，讓可惡的痘痘們不再纏著你！

有時再怎麼努力保養，吃的再清淡，也沒有辦法完全根絕粉刺和痘痘，最大的原因還是跟飲食、壓力、生活作息有關，體內的毒素無法釋放更容易出現痘痘，如果是症狀比較輕的痘痘問題，使用痘痘藥或痘痘貼可以幫助消炎鎮痛，避免皮膚繼續發炎。

牛爾老師研發的NARUKO茶樹系列是許多網友愛用的抗痘神物，裡面含有茶樹精油和水楊酸，能幫助軟化角質、調理油脂分泌、預防面皰生成，成分滿溫和，用起來不刺激，味道也很舒服，最多人推薦的是茶樹抗痘粉刺寶，質地是水粉狀，使用前要搖晃均勻，敷在痘痘粉刺多的地方，很快就收斂消腫。

理膚寶水淨痘無瑕極效精華成分為水楊酸和益菌生，在痘痘還沒真的長出來的初期進行全臉保養，能有效減少並預防痘痘粉刺復發，並幫助代謝閉鎖性粉刺，痘痘就不容易探出頭，還有預防痘疤的效果。

痘痘肌人手一罐的THE BODY SHOP 茶樹精油也是抗痘經典產品，蘊含肯亞天然純淨的茶樹精油、檸檬茶樹精油、瓊崖海棠油等天然淨膚成分，能調理肌膚毛孔，急救對付沒有傷口的囊腫型痘痘，點在局部可以舒緩紅腫的刺痛感，加速代謝閉口的膿包。

曼秀雷敦Acnes25藥用抗痘霜添加高濃度的消炎、殺菌成分，能舒緩痘痘的發炎症狀，消滅引發痘痘的細菌，專治壓力形成的成人痘，防止發炎惡化，且質地柔滑不粘膩，推開就變透明，歐陽娜娜也曾在小紅書推薦過喔。

如果是已經有膿頭的內包悶痘，可以用針頭刺個小洞，用痘痘貼包覆開放性傷口，吸走滲出的組織液，千萬不能用手指亂擠，但沒有膿頭，摸起來很硬的痘痘，就不建議使用痘痘貼，用了沒效果還會惡化發炎反應。