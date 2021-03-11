2019下半年最夯聯名　潮鱷SUPREME、炫粉FENDI出奇招

無論是精品、潮牌、美妝，還是最會製造話題的快時尚平價衣著，近年紛紛投入跨界聯名的熱潮中，競爭激烈的時尚圈，為了不斷活化品牌精神，找來不同的品牌合作或名人加持，帶動產品話題、贏得媒體關注，成為不斷翻新形象的常態手法。在這股趨勢中，要能勝出需要更大膽的新意，2019 下半年便有不少刷新眼界的聯名作品曝光。

法國品牌 LACOSTE 連續第三年再度與美國潮牌 SUPREME 合作，充分將紐約潮流文化注入法式優雅的網球基因，採用紅、黑、綠作為主要配色，結合搶眼的 SUPREME BOX Logo 和 LACOSTE 標誌性鱷魚 Logo，打造印花連帽上衣、條紋 V 領開襟衫、拉鍊夾克、運動褲裝、PIQUEE 帽子與針織帽等街頭單品，以時髦的運動風尚，彰顯個人風格。

LACOSTE X SUPREME 全新聯名系列將於 2019 年 9 月 27 日於美國首賣，9 月 28 日於日本、韓國開賣，下午四點整於 LACOSTE 天貓旗艦店正式搶售。

義大利精品 FENDI 則與知名藝人妮琪米娜（Nicki Minaj）攜手，推出極具爆炸話題性的 FENDI Prints On 聯名系列。集饒舌歌手與唱作人多重身分於一身的妮琪米娜，向來不避諱展現大膽活潑的強烈風格，她結合了深植於 FENDI 戲謔與玩心 DNA 內的精神，催生視覺配色炫麗吸睛的限定聯名系列。

將高端時尚與飛向太空般的未來感，激盪出 FF Series 系列的嶄新篇章，滿版的招牌 FF Logo 成為銀光閃閃的圖騰，並和閃爍著螢光粉紅色、充滿效果的豐富材質紋理融合，設計出極為吸睛的服裝與配飾。穿在妮琪米娜身上，展露凹凸有致的惹火曲線，搭配超大尺寸的羽絨衣或外套、浮誇面貌的 Peekaboo 與 Baguette 包款，令人眼睛為之一亮。

Prints On 聯名系列預計 2019 年 10 月 14 日在 fendi.com 官網開始販售，並於 10 月 16 日起在全球 FENDI 精品店販售，台灣地區則於 FENDI 信義微風店搶先開賣。

擅長從音樂汲取靈感的 MCM，也找來炙手可熱的音樂新星 Billie Eilish 聯手，推出限量聯名系列 MCM × Billie Eilish，三款成衣分別為青色 Oversized 連帽衫、黑色長袖 T 恤以及白色 T 恤，均使用 PETA 環保組織認證的可循環面料，印有 BLŌHSH 玩偶 Logo 及 Billie Eilish 簽名塗鴉，並於 MCM「1976 柏林」概念店獨家發售。

為慶祝 1994 年上市的 Reebok InstaPump Fury 鞋款 25 周年紀念，Reebok 攜手全球知名卡通形象品牌 LINE FRIENDS 設計的宇宙明星 BT21，共同打造 Reebok x BT21 InstaPump Fury 聯名系列鞋款。

InstaPump Fury 鞋款憑藉獨特的製鞋工藝和 Pump 充氣氣囊的革新，成為 Reebok 的經典系列，並闡述「敢做例外」的品牌文化，是次聯名共推出 7 款主題配色，分别對應 BT21 中的各個角色：TATA、KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY 和 COOKY，鞋後跟處並點綴與鞋身配色對應的卡通人物形象，相當可愛。

全新 Reebok x BT21 InstaPump Fury 聯名系列將於 2019 年 9 月於 Reebok 指定店點正式發售；詳情請密切關注 Reebok Taiwan 官方粉絲團。

H&M 則是推出首個大中華區設計師聯名系列 ANGEL CHEN x H&M，由設計師陳安琪 （Angel Chen）與 H&M 內部設計團隊共同打造，以「功夫」為靈感來源，巧妙糅合高飽和度配色、大膽刺繡、吸睛印花、紋理與材質，從圖像到剪裁，在在展現東方底蘊，創作出天馬行空的鮮明個性且富有武林精神的時尚系列。

在 Instagram 查看這則貼文 原本要去拍廣告路上突然 #說走就走 出發到龍美術館參觀 #markbradford 的展 看完之後更有動力工作了 #哥就是需要藝術的薰陶 Jay Chou 周杰倫（@jaychou）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 6 日 上午 2:16 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 謝謝 #AngelChenxHM #HMTAIWAN 小宇 宋念宇（@xiaoyu.sung）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 17 日 上午 1:07 張貼

男裝主打以海軍藍飛行員外套搭配龍騰刺繡，袖上更有「功夫」書法刺繡點綴，隨節奏律動，彰顯熱血俠義的精神。女裝則以 ANGEL CHEN 標誌性白色休閒套裝及具有龍騰刺繡功夫套裝，詮釋富有東方文化的街頭風格。亞洲天王周杰倫及音樂人小宇宋念宇，已不約而同在 IG 上秀出時髦穿搭照。

ANGEL CHEN x H&M 聯名系列已從今（26）日於台北西門旗艦店及 H&M 網路門市 hm.com 販售。