當媽後更美！隋棠、孫芸芸、賈靜雯的「減齡保養法」　讓老公想抱緊處理

當了媽媽之後，通常都在顧寶寶，日夜不休的犧牲奉獻，很難有自己的時間做想做的事，更別說保養了，不過卻有不少女星生了孩子，依舊保養的很好，即使生活忙碌也沒有忘了疼愛自己，還成為事業家庭兼具的女強人，究竟如何在有限的時間照顧肌膚呢？來看看她們私下都如何保養。

在 Instagram 查看這則貼文 @Dior #DiorJoaillerie 賈靜雯（@alyssachia）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 26 日 上午 2:38 張貼

賈靜雯曾說「女人再忙，都要把自己照顧成最美的模樣，讓美成為生活中的一部分」，凍齡的外貌更讓外媒稱讚外表是年齡的一半，保養上最注重清潔與保濕，有空檔就敷面膜，再用喜歡的精油，滴在乳霜中混合塗抹於臉上，也會勤擦眼霜、做眼球運動呵護眼周肌膚。

在 Instagram 查看這則貼文 兒子陪上班，先生接下班，幸福的星期五～ 大家週末愉快❤️ 隋棠 Sui Tang（@suitangtang）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 24 日 上午 8:43 張貼

隋棠產後時常在社群網站分享婚姻和家庭生活，渾身散發幸福光彩，她私下很少上妝，保養程序也很簡單，清潔完就擦上化妝水與美白保濕精華，當覺得肌膚太乾、緊繃時，睡前再厚敷保濕凝膠或乳霜，大量提升臉部肌膚的保水度。

「鋼鐵V」徐若瑄的肌膚狀態光滑又透亮，私下的保養法也是快狠準，5分鐘就解決，笑說「寧願有皺紋，也不能接受垮」，擦完乳液或乳霜後，接著用滾輪由下往上拉提按摩，緊緻臉部線條，要是真的沒時間擦保養品，睡前至少會敷一片面膜。

在 Instagram 查看這則貼文 ☀️= = ‍♀️=✌️ 孫芸芸 Yun Yun Sun（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 20 日 下午 6:16 張貼

「台灣第一名媛」孫芸芸身材好氣質佳，舉手投足間都是高級質感味，根本不像生過小孩，她認為臉部和頸部的肌膚要一起保養，甚至拿眼霜或精華液擦脖子，每天的保養步驟就是化妝水、精華液、眼霜、乳液，再依膚況挑選適合的面膜，有時肌膚太乾，則會用乳霜與美容油徹底鎖住水分，維持滑嫩觸感。

Ella出道至今17年，卻越活越年輕，洗完澡後會抓緊保養時機，趁臉還有水分，先使用前導產品喚醒肌膚，接著使用化妝水、精華液和美容油，因為肌膚偏乾，最後一個步驟會再擦上乳霜鎖住水分，再搭配自創的抗地心引力按摩法，彎腰讓頭部朝下，用虎口從下巴處往耳朵推，再用關節加強淋巴循環，幫助消水腫，會數4個8拍，等全部保養品都吸收，再開始吹頭髮。