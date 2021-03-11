醫師教你正確「秋冬唇部護理Tips」 跟唇紋、死皮、暗沉說掰掰

秋冬季節，天氣開始變得乾冷，也加快水分蒸發的速度，皮膚科醫師蔡依倫提醒，唇部肌膚是臉部最乾燥的部位，容易出現乾裂、暗沉與唇紋，需要更多的護理與照料，保濕對唇部保養相對重要，但仍常出現以下三種 NG 護唇觀念，以致於唇部困擾無法有效改善。

NG 1：過度去角質、去死皮

對於唇部出現的乾燥死皮，許多人會直接用手撕除，或是為了達到唇部滑嫩，頻繁使用唇部去角質產品，但這些行為反而會加速內層的水分散失，讓嘴唇落入乾燥脫皮、暗沉與唇紋產生的惡性循環。

醫師建議，對於唇部保養，應該護角質而非去角質，可透過厚敷護唇產品強化外層的保濕、等待軟化的死皮自然脫落，並選擇深度滋養的護唇產品，提升唇部保水力。

NG 2：口紅、唇蜜替代護唇產品

許多女性為求方便，喜歡使用口紅、唇蜜遮蓋原有唇色並代替護唇產品，然而，口紅、唇蜜屬於「彩妝產品」，鎖水滋潤的保養效果較弱，甚至裡面添加的石化合成色素、香精，可能會造成唇部負擔。醫師建議，唇部護理應選擇成分單純、以植物來源油為基底的產品，避免唇部過敏刺激。

NG 3：只重「外部鎖水」忽視「內部滋潤」

蔡依倫醫師表示，一般護唇膏以提供外部鎖水保護功能為主，所選用油性成分多停留在唇部表面，對於短暫改善唇部乾裂問題，或許已足夠，然而要長期改善唇部乾燥、脫皮，只有外部鎖水功能是不夠的，還需添加能夠深入滋潤唇部角質、具營養價值的植物性油脂，才能從內滋潤修護、達到更長效的保濕水嫩效果。

綠藤生機堅持以天然來源油取代礦物油、石化來源油，打造全新「專心護唇油」，採用秘魯黃金百香果籽油萃，與燕麥仁油、奇蹟辣木油等成分，能防止表層水分蒸散，並達到長效保濕、揮別乾燥的功效。

提到護唇油，絕對不能少了Clarins的彈潤植萃美唇油，結合了植萃保養精油配方與淡淡的潤色效果，質地水潤不粘膩，可有效防止水分流失，讓唇部看起來更飽滿，並增添光澤感與滋潤度。

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