2019秋冬必備「抗老、保濕」乳霜推薦　正確按摩手法淡化法令紋、頸紋

許多屬於乾燥肌膚的女星，每每問起她們的保養步驟，很常聽到的就是晚上厚敷乳霜搭配按摩，它的質地雖然比乳液厚重一點，卻比乳液來的鎖水，而隨著秋冬天氣變化，換季時僅靠一瓶乳液或凝凍是不夠的，近日推出不少乳霜新品，質地變得更加輕盈，卻不失保濕潤澤力，任何膚質都能找到適合的保養偏好。

擦保養品的「手勢」很重要，有沒有向上提拉按摩真的有差，平時擦完乳霜時，一定要有耐心均勻推開，利用手的溫度幫助成分滲透，讓保養成分確實吸收，能減輕肌膚的粘膩感，更讓輪廓不下垂。

如果覺得肌膚特別乾燥，可在睡前厚膚乳霜約5分鐘，接著沿著下巴到耳下、鼻翼到太陽穴、額頭則往上撥，約按摩1分鐘，剩下的用量就拿來按摩脖子，可幫助淡化紋路。

此外，用量應以蓋住毛孔為主，乾性到混合性肌膚，可在脫皮區加強補充，而油性肌膚本身脂層較厚，油脂分泌旺盛，建議視膚質需求，補充清爽型的水凝霜、凝凍，幫助達到補水的效果。

奢華保養品牌赫蓮娜將於10月重返台灣，於新光三越台北信義新天地Ａ8 館設立全新櫃位，其中被譽為修護神霜的「黑繃帶修護乳霜」蘊含專利成分普拉斯鏈，能提升肌膚修護能力，一抹立即修護乾燥、保濕補水、舒緩泛紅。

紀梵希黑鑽奢華頂極強化新生輕質乳霜添加「賦活黑藻精粹」，能令肌膚更緊實、飽滿，細緻的亮黑色乳液質地，使用時立即為肌膚導入滿滿水分，適合偏油性肌膚以及混合肌。

GIORGIO ARMANI 推出全新黑曜岩新生奇蹟輕乳霜，是款奢華細緻的純白色乳霜，使用後能提升膚質的明亮度、柔軟度，給予肌膚澎潤柔嫩的細緻膚觸，搭配優雅桂花香氣息，給肌膚、心靈帶來極致享受。

le charme 首家形象概念店於文華精品盛大開幕，帶來經典的「超微脂逆齡系列」，特以阿爾卑斯冰川水為基底，搭配ECOCERT認證的黃金海藻萃取及小分子玻尿酸，柔滑的質地如羽毛般輕盈，阻擋因疲憊與壓力帶來的暗沉和細紋，瞬間提升彈力與光澤。

雅詩蘭黛年輕肌密無敵晚霜富含辣木生命精萃、海洋薰衣草萃取物與高濃度玻尿酸，幫助肌膚於夜間保持肌膚潤澤度，獨特舒芙蕾質地更可以當作晚安面膜使用，絲滑的綿密霜感，接觸膚溫便化爲輕盈水感，有效使肌膚達到保水與鎖水功效。

THREE全新升級平衡系列，藉由「植物的力量」喚醒肌膚的新陳代謝，平衡水凝霜R蘊含多種天然植物萃取精油，其中特別添加虎耳草萃取精華，優異的保濕力，能增進肌膚彈力與透亮。

歐舒丹蠟菊精華霜蘊含有機蠟菊精華油、有機蠟菊精萃以及玻尿酸，使用後肌膚變得平滑細緻，飽滿有彈性，適合一般及偏乾肌膚使用，亦可作為面膜薄敷於臉部，10分鐘後以化妝棉擦拭掉多餘部分即可。