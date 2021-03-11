不運動也能瘦！歐美大熱的「奇蹟瘦身食譜」　實測7天狂鏟5公斤

減肥一直都是姐妹們閒聊的話題，為了瘦身更是無所不用其極，就算已經很瘦，對體重計上的數字還是不滿意，近幾年歐美就流行一個叫奇蹟瘦身食譜（GM Diet）的減肥法，號稱不需要運動，照著食譜吃一個星期，平均可以瘦下4.5～8公斤，究竟是如何進行的呢？

「GM Diet」全名為General Motors Diet，是美國通用汽車公司（General Motors）為了提升員工健康與生產效率，在美國食品藥品監督管理局、美國農業部的協助下所研發的健康菜單，是利用一週的時間，吃大量低糖高纖蔬果、多喝水來減重，主食則以糙米為主，且完全不碰酒精，員工試過之後，平均每人減了約4.5～8公斤。

第一天：水果日

第一天只能吃水果，沒有限制種類，但香蕉除外，建議早餐可以先吃一顆蘋果，其他時間可以吃哈密瓜、木瓜、柑橘類、奇異果等高纖水果，容易達到飽足感，又能幫助排便，此外，還要搭配喝8～12杯的水。

第二天：蔬菜日

到了第二天只能吃蔬菜，以膳食纖維為主，幫助調節第1天所吃的糖分，早餐先吃1個地瓜或1個馬鈴薯，可以加一點橄欖油或鹽，午餐和晚餐就吃水煮或生的蔬菜，如白菜、小黃瓜、羽衣甘藍、芝麻葉配蘆筍、綠花椰菜，也可選擇紅蘿蔔、番茄、小黃瓜混合的生菜沙拉，同樣搭配喝8～12杯的水。

第三天：蔬菜水果日

這天只能吃各類蔬果、生菜沙拉，烹調方式以水煮或烘烤為主，可以加點檸檬汁或胡椒鹽調味，補充平時沒有攝取足夠的膳食纖維，並避開香蕉、馬鈴薯，搭配一天喝8～12杯的水。

在 Instagram 查看這則貼文 주말 다이어트 맛집은 라페름꼭가세요 맛있거든.,, ˃̣̣̣̣o˂̣̣̣̣ （@jex_xy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 11 日 上午 2:24 張貼

第四天：香蕉牛奶日

香蕉含有豐富的鉀、鈣與優質蛋白質，可以提供一定的營養與熱量，整天以8～10根香蕉並搭配4杯脫脂牛奶為主食，也可以打成好進食的香蕉牛奶，方便隨時飲用，切記不能額外添加糖，如果不愛喝牛奶就換成豆漿，或是杏仁牛奶，且同樣需搭配喝8～12杯的水。

第五天：番茄日

這天終於可以豐富一點，整天的份量包含6個大番茄、糙米、及500g的魚肉、雞肉或牛肉，其中屬於低碳水化合物的糙米，能穩定血糖值，素食者可以選擇番茄糙米飯或是番茄湯，並喝12～15杯水，幫助身體排走多餘尿酸。

在 Instagram 查看這則貼文 ⁼̴̤̆◡̶͂⁼̴̤̆ 🍣🥩🍲🥙🥗🥞🍌🍽 𝒥𝒶𝑒𝑒𝓊𝓃（@jex_xy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 10 日 上午 5:58 張貼

第六天：水煮日

這天的飲食和昨天差不多，但以水煮蔬菜、水煮肉類為主，不吃麵包、馬鈴薯等不必要的碳水化合物，任何蔬果和低脂肉類都可吃，如去皮雞胸肉、魚肉，份量隨意，而調味僅能用檸檬汁或胡椒粉，並搭配12～15杯水。

第七天：果汁日

到了最後一天，沒有限制一天的份量，可以進食糙米和大量蔬果，也可以把愛吃的水果打成果汁飲用，增加水分及纖維的攝取，並搭配8～12杯水。

雖然這個方法能快速瘦身，但過程中，一整天只能吃特定食物，需要很大的毅力和恆心才能維持，且缺少足夠的油脂、蛋白質等營養素，會讓你的肌肉減少，比較適合短期瘦身，不適合長期進行，建議還是需要衡量身體狀況，或尋求專業營養師協助喔！