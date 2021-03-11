手臂再也不痠！日本推懶到極致的「桌上型吹風機」 讓你邊吹頭髮邊看劇

不管是冬天還是夏天，短頭髮還是長頭髮的女孩，討厭洗頭的理由就是因為要吹頭髮吧！每次都吹到手臂已經像做完重訓般那樣痠，髮絲仍然沒有乾透，就算不是懶惰型的人，也會覺得痛苦萬分，日本就推出一款懶到極致的「桌上型吹風機」，讓你邊吹頭髮邊看劇，再也不用吹到手痠。

日本家電品牌IRIS OHYAMA以除蟎吸塵器而爆紅，短時間就被搶購一番，近期又推出免手持的桌上型吹風機，可以固定桌上或是地上，不需動到玉手，按下開關就能吹頭髮，讓空出的雙手方便做其他事，不論是化妝、看劇、或是保養，都能一次輕鬆完成，且能同時使用兩隻手一起梳理頭髮，簡直是懶人救星。

這款吹風機的風速大，搭配大風口與恆溫設計，可以大面積均勻受熱，避免同一個頭皮區域溫度過熱，不僅乾的快，又不傷髮質，洗完澡再也不手忙腳亂，且還有抑制靜電的負離子功能，吹完的髮絲不易毛躁，又有四種不同角度可調節，頭皮到髮尾都能照顧到，甚至能切換手持模式，非常人性化，現在不需等日本代購，台灣就能買到嘍！

此外，大家都知道熱傷害是造成頭髮損傷的原因之一，會導致頭髮斷裂、分叉，經常染髮的會使頭髮掉色，同場加映Dyson新一代的吹風機，搭配全新研發的4種不同吹嘴，包含柔和乾髮吹嘴、集風吹嘴、捲髮烘罩及順髮吹嘴，能提供更集中且強勁的氣流，不需過度加熱就能快速吹乾髮絲，同時呵護細軟髮質和敏感頭皮，防止高溫引起的染髮褪色，保護頭髮健康。

即日起至 10 月 20 日，品牌於台北香堤廣場及台中大遠百打造氣流造型體驗屋，整體以粉紅與銀色輻射狀線條營造出氣流意象，展現時尚風格，可在現場體驗吹風機及造型器喔！