拯救蒜頭鼻、朝天鼻困擾！「不同鼻型的修容法」畫出歐美翹挺鼻

雖然沒有一個高挺的鼻子，並不影響美貌，但是好好學會修容技巧，真的能幫顏值加分！亞洲人普遍沒有那麼立體的五官，簡單的化妝技巧可在視覺上改變輪廓，尤其是鼻子，只要修容畫對地方，也能有堅挺又好看的精緻鼻型，不過不同的鼻型，畫法也是不同的，這次就整理出6種不同鼻型的修容大法，一起來看看你適合哪一種。

在 Instagram 查看這則貼文 고윤정（@goyounjung）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 29 日 上午 2:04 張貼

長鼻子、短鼻子

如果你是長鼻子，打亮和陰影盡量短一些，讓視覺上的鼻子縮短，長度最好不要超過眼頭；短鼻子就和長鼻子相反，盡量將陰影和打亮都拉長，最好從眼頭上方開始，鼻影可從眉頭向下延伸到鼻翼，打亮則從眉中到鼻頭，會顯得鼻子又長又高。

在 Instagram 查看這則貼文 New Video✨ 금발 겟레디윗미 보러가세요 – Youtube 리수 Leesu Blooming 이수진（@leesusu_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 10 日 上午 9:12 張貼

歪鼻子

如果你的鼻子天生向左或向右歪的話，這時修容可以改善歪歪的視覺效果，若是偏左邊歪，左邊的陰影就要畫得短一點，右邊則可以加長陰影，重要的是，打亮粉和陰影要朝相反的方向調整。

在 Instagram 查看這則貼文 BONJOUR PARIS! PONY 포니（@ponysmakeup）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 24 日 下午 5:22 張貼

扁平鼻

鼻頭扁又沒有鼻樑別難過，可加深鼻子兩側的陰影，幫助拉近眼距，五官看起來就不會這麼分散，山根盡量長一點，鼻子會更挺拔，從鼻樑與鼻翼兩側畫上陰影，接著在鼻軟骨的位置畫一條橫線陰影，可凸顯鼻頭的立體感，再打亮鼻樑處與鼻頭，切記打亮不要相連，要以橫線當分界點。

蒜頭鼻

蒜頭鼻或是蓮霧鼻需要縮小整個鼻子，可以在鼻頭畫一個v字陰影，而兩側的陰影盡量向中心線畫，可消除鼻肉過於圓潤的狀況，而打亮的畫法，則可以畫一個倒三角型在鼻頭上，讓鼻頭看起來更顯精緻。

朝天鼻

朝天鼻建議在鼻頭畫個M字型的陰影，來減少鼻頭朝上的感覺，此外，朝天鼻不需要加強鼻頭的輪廓，因此打亮打在鼻樑處就好，必須避開鼻頭，才能轉移注意力。