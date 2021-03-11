整個人小一號！郭書瑤分享「瘦身不瘦胸飲食攻略」 邪惡視角超撩人

以「殺很大」廣告走紅的女星郭書瑤，近幾年開始轉戰戲劇圈，並陸續推出《志氣》、《通靈少女》、《傻傻愛你，傻傻愛我》等作品，動人的演技獲得不少肯定，表現非常亮眼，逐漸晉升為專業演員，她的努力有目共睹，身材也瘦了不少，和剛出道相比真的差很大，快來看看她的秘訣！

郭書瑤剛出道時，粗壯的雙腿總被笑稱是象腿，後來靠著規律健身與飲食控制，再搭配腿部按摩與每晚抬腿，成功瘦成現在的鉛筆腿，整個人也瘦了一大圈，唯一不變的是傲人上圍，雖然她的身材嬌小，整體的比例卻相當好，曲線玲瓏有致，減肥也沒有瘦到胸部。

在 Instagram 查看這則貼文 嗯，天堂在下雨⋯☔️ #妹妹視角 郭書瑤（瑤瑤）（@yaokuo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 15 日 上午 4:48 張貼

她日前還大方站上體重機公開自己的體重，只見上面寫著「43.8公斤」，纖瘦的身材讓許多網友好羨慕，但這並不是一天養成的，是靠長期努力慢慢的瘦成窈窕身形，她過去就曾分享瘦身不減胸的飲食重點，並歸類出6大食物，強調不能忌口，要多補充蛋白質、膠質和鋅，再搭配多運動。

在 Instagram 查看這則貼文 我們不會那樣傷害人，是因為我們經歷過被那樣傷害的痛。 #將心比心的概念 #有感而發而已 #圖文超不符 郭書瑤（瑤瑤）（@yaokuo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 20 日 上午 3:45 張貼

她會吃熱豆漿加蛋，補充兩種蛋白質，也超愛吃海鮮，特別是蝦子和蛤蜊，裏面含有鋅，可以幫助胸部長大，而乳製品如牛奶、起士、乳酪，含有豐富蛋白質，還能補鈣，每次吃焗烤、義大利麵、PIZZA、玉米濃湯都會加很多起司。

另外膠質食物更不能少，可以補胸部，讓皮膚更Q彈，例如雞腳、豬腳、豬皮、雞屁股、海參、黑白木耳，而含有維他命C、酵素與膠質的水果，能刺激膠原蛋白生成，也必須多吃，像是山藥、南瓜、蘋果、涼拌青木瓜絲、水蜜桃、奇異果、柳橙和葡萄等。

最後會適量吃堅果，補充優質蛋白質和脂肪，如腰果、核桃、芝麻、花生、夏威夷果、糖炒栗子，如果有健身可以搭配攝取堅果，有助長肌肉，讓體態變更結實，但不能吃多，容易上火。

在 Instagram 查看這則貼文 跳錯了⋯🤣🤣🤣 #是要走去哪 #控制不住我自己 郭書瑤（瑤瑤）（@yaokuo）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 20 日 上午 7:27 張貼

雖然不忌口，但郭書瑤非常勤奮健身，滑開社群網站不難發現她經常分享美食，還有到健身房運動和練舞的日常，最常做的項目是空中瑜珈、TRX和深蹲，可以幫助拉伸全身肌肉線條，訓練核心肌群，每天睡前再抬腿15～30分鐘，接著兩腿盡量向外打開呈V形直到有痠痛感，幫助瘦內側贅肉。

還會搭配按摩，用薑、白葡萄柚、杜松漿果和荷荷芭油調和的精油，倒在手上搓熱後均勻抹在雙腿上，利用關節由上往下推，把氣結排出去，對線條雕塑也有幫助。