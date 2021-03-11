不變的美貌讓網友看傻！40歲秦嵐崇尚優雅老去　凍齡秘訣全曝光

大陸女星秦嵐憑著飾演《延禧攻略》中溫柔端莊的「富察皇后」而爆紅，不少人看了之後都被皇后給圈粉，不僅成了劇中最受歡迎的角色，演藝事業也跟著登上高峰，而她日前受邀赴巴黎參加時裝週，與小16歲的女星吳宣儀同框，卻一點也看不出年齡差距，今年即將滿40歲的她，仍然保養得宜，網友紛紛稱讚兩人像姐妹。

秦嵐出道多年，曾演出《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》等代表劇，直到在清宮劇《延禧攻略》飾演皇后一角再度翻紅，她擁有甜美外貌與白皙膚質，身材也像少女般纖瘦，讓人超難想像已年近40歲，究竟是如何維持凍齡模樣呢？

她認為，身為演員，面對多顆鏡頭對焦於臉上，必須要保持360度的完美，加上北京的天氣乾燥，保養上特別注重保濕，徹底卸完妝後，一定會敷上保溼面膜加強補水，或是厚敷一層保濕精華，接著塗抹乳霜、眼霜按摩至吸收，如果覺得乾燥，睡前則會再厚敷乳霜當晚安面膜。

因為演員需要長時間上妝，又經常熬夜拍戲，秦嵐在妝前會使用保濕產品按摩全臉，並加強眼周部位與輪廓線的按摩，幫助消除浮腫，注意手法要正確，才能對抗地心引力造成的下垂，也讓後續的妝容更加持久，面對苛刻的審美標準，日前也不避諱承認做過簡單的護膚雷射，做正常的維護。

而在飲食上，秦嵐平常會照吃三餐，不支持節食，靠的是「自律」瘦身，就算愛吃甜食、油炸食物或麻辣火鍋，也會盡量避開，但有時會獎勵自己，一個月吃一次，再用運動補回來，想要維持身材，要了解吃下去的食物會帶來什麼，如果吃得健康，身體才會聽你的。

此外，她認為皮膚是水做的，多喝水是凍齡的不二法門，每天一定喝水2000cc以上，能幫助排毒，甚至每天早上會將各種水果與燕麥打成果昔喝，補充各種維生素，豐富纖維也能幫助腸胃蠕動，也會多喝黑芝麻糊，裡面的維生命E可滋潤肌膚。如果想吃高熱量零食，就先喝一大杯水，讓自己有飽足感就不會想再吃東西。

最後在運動方面，就算再忙，秦嵐每天至少快走1小時，能促進血液循環，且不論站著或坐著，無時無刻保持「收小腹」的狀態，隨時腹部用力，可鍛鍊肚子上的肌肉，讓小腹變得更加緊實，養成纖瘦的小蠻腰。

秦嵐日前曾被媒體拍到「崩壞照」，只見照片中的皮膚狀態有些鬆弛，還有魚尾紋和法令紋，但她認為，女人在不同年齡層，都有不同的韻味與魅力，還是要接受歲月給你的禮物，笑說「哪有什麼被偷走的十年，只能勤勤懇懇地護膚，孜孜不倦地運動，然後告訴歲月，你可以溫柔些嗎？」更希望大家能多關注女演員的實力，也大方承認自己垮了，「請允許我有點皺紋吧！」