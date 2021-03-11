超誘人！2019週年慶必搶滿額贈清單　馬克杯、快煮壺、空氣清淨機通通有

一年一度的百貨周年慶即將到來，各大品牌除了推出超優惠的保養、彩妝組合外，最誘人的還有限量滿額贈，這次幫大家整理幾款超燒「滿額贈」禮物，從化妝包、餐盤、美顏儀、快煮壺、收納包、到空氣清淨機都有，長得美還超實用，太值得搶啦！

PAUL & JOE以「糖瓷底妝系列」為主軸，推出不同妝感需求的優惠組合，分別有經典的隔離乳、蜜粉等，彩妝部分千萬別錯過貓咪唇膏，還有史上最萌的限量滿額贈，消費滿NT$3,500，即贈送粉紫貓泡麵碗或伯爵貓化妝包（附橄欖臉部精華油、橄欖化妝水）。

肌膚之鑰今年與藝術聯名，推出兩款獨家限量贈禮，特別與日本國寶級美人畫大師竹久夢二合作，設計出光采美人袋，以和服提包為靈感， 表現著女人的優雅不羈；另一款則是由芬蘭居家品牌 Ittala 與日本知名設計大師三宅一生聯名打造的精緻背袋，優雅且實用，滿NT$35,000即可獲得，而滿NT$22,000贈送NARUMI 里花曆五客圓盤組。

Kiehl’s則推出媽媽們會很愛的大容量輕量黑色後背包，不僅外型潮流簡約，還可折疊收納，凡正貨消費折扣後滿NT$8,000 即可獲得。

資生堂東京櫃消費滿NT$4,800即贈送北歐 MOZ 旅遊用品組或Lisa Larson帆布包，消費滿NT$12,000則贈送Kawa Denki超清新空氣清淨機。

茱莉蔻推出天然高效保養組合優惠，暢銷商品包含活能再生發亮精華及進化前導露，品牌日消費滿NT$10,000，再加贈Jurlique 2019限量花瓣傘。

今年KANEBO首次推出頂級臻萃系列新品上市特惠組，回購率最高則是DEW SUPERIOR系列，也推薦新上市的Twinkle Night Collection粉底彩妝系列，只要消費滿NT$5,800，就贈送agnès b.名媛直傘；消費滿NT$8,800則贈送質感馬克對杯組或是霧面保溫杯。

伊麗莎白雅頓今年週年慶，除了抗老天后艾地苯、分子釘專家時空彈力系列，更有新品「維他命C激活煥白膠囊」入組，單筆消費滿NT$4,500即贈「典雅手提子母包」；消費滿NT$13,800 ，即贈「水晶絨毯」；於品牌日活動期間單筆消費滿NT$16,800，加贈「頂級天絲涼被」。

SHISEIDO GINZA TOKYO推薦紅妍肌活潤眼修護露N以及極上御藏傳奇精萃，絕對要趁周年慶及早入手，滿NT$4800，送經典保養旅行組；滿NT$8800，送日本緊緻嫩膚美顏儀；滿NT$12,000，則贈送日本recolte快煮壺。