一個月減10KG練成鉛筆腿　朴信惠、李聖經私藏「美腿養成術」瘦出大腿縫

韓星們一個比一個還瘦，大腿中間的縫都可以塞拳頭，真令人羨慕嫉妒恨！但其實許多女明星並不是天生吃不胖，剛出道時都是肉肉的身形，還被調侃腿超粗，沒想到現在都瘦成了鳥仔腳，這次就來分享幾個明星的瘦腿祕技給大家，讓你輕鬆告別大象腿！

在 Instagram 查看這則貼文 #가장보통의연애 내이야기같은친구이야기 시월10이2일개봉 Hjk（@rovvxhyo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 30 日 上午 12:30 張貼

收視女王孔曉振睽違3年，再度回歸電視劇，最新作品《山茶花開時》正熱播中，是一部輕鬆搞笑的浪漫喜劇，凡是她演過的劇集都會帶來超高話題。雖然她外表並不算精緻的臉孔，卻有著零距離的親和力，魅力是從骨子裡散發出來的，真實又自然的形象讓人很難不喜歡。

在 Instagram 查看這則貼文 New Hjk（@rovvxhyo）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 30 日 下午 6:35 張貼

而模特兒出身的她，擁有身高172公分，體重46公斤的完美曲線，出道多年都維持勻稱的體態，原來她一直保持運動習慣，最常騎腳踏車來鍛鍊腿部肌肉，她提到，身體要微微向前傾，手肘與膝蓋要平衡，同時腹部要收緊，動作對了才不容易傷到腰椎，也能確實減掉贅肉。

在 Instagram 查看這則貼文 박신혜（@ssinz7）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 21 日 上午 5:38 張貼

朴信惠有著清純外表、甜美笑容，還有著「男神收割機」的稱號，她曾經被無情的網友吐槽是「象腿」，為了瘦身很認真的在控制飲食和運動，堅持一週兩次戶外運動，喜歡跳芭蕾、做瑜珈、登山、騎腳踏車、慢跑等，特別會靠舞蹈來修飾腿部線條，再搭配「白菜激瘦食譜」，早餐吃黃瓜一根、低脂牛奶一杯，午餐則是白菜、白飯半碗，晚餐不吃澱粉，以白菜、一根黃瓜為主，堅持一個月就瘦了10公斤。

李聖經也有著176公分的好身材，那雙修長又瘦的美腿，常被冠上「鉛筆腿」，重點是毫無贅肉，飲食上，三餐會多吃蛋白質，盡量少在晚上吃澱粉，並戒掉冷飲，每天運動後，會利用刮痧板按摩腿部，幫助運動後的腿部肌肉恢復柔軟，還能順便消水腫。

韓國女團f(x)成員LUNA剛出道時身材豐腴，為甩開粗壯腿型，在瘦身時期一整天只吃水果和地瓜，再搭配多喝水，或是自己泡消水腫的檸檬綠茶水，將3顆檸檬切成薄片榨汁加入水中，接著泡兩包綠茶包，最後倒進水瓶裡，一天最多喝2000cc，綠茶有兒茶素，能達到燃脂與提升代謝的效果。

在 Instagram 查看這則貼文 • 꾸띠꾸찌 with @2jeeun Luna 루나（@hermosavidaluna）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 30 日 下午 7:26 張貼

她曾在節目上公開瘦腿方式，會坐在瑜珈墊上勤按摩，像是把兩顆棒球放在大腿與臀部的連接處下方，讓身體畫圈滑動，刺激穴道，接著雙腿抹上保濕乳液，雙手圈住腿部，利用大拇指從下往上按壓小腿肌，再利用指頭關節，由下往上鬆開緊繃的蘿蔔腿，接著膝蓋上方容易堆積脂肪，也要認真按摩，最後再從膝蓋往大腿內側與外側按，按到發紅為止，能促進腿部的血液循環，舒緩腿部腫脹，並雕塑腿部線條。