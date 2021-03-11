金鐘紅毯／黑金女王賈靜雯稱霸眾仙女　女帝謝盈萱最帥

第 54 屆金鐘獎頒獎典禮今（5）日於國父紀念館登場，入圍名單陣容堅強的本屆，使得現場星光熠熠，眾多女星今年穿著鏤空的性感設計，搭配閃爍著燦亮光芒的面料，散發仙女氣息；更有不少女星挑戰帥氣褲裝，把男星都比下去，成為紅毯最大驚喜。紅毯最美由氣勢如虹的黑金女王賈靜雯稱霸，女帝謝盈萱則搶走最帥寶座！

近來以電影《返校》人氣爆紅的王淨，入圍金鐘獎「迷你劇集最佳女配角獎」，她綁著高馬尾青春洋溢地進場，身穿閃耀星芒的仙女粉色削肩禮服，以層層疊起的紗裙托高氣勢，佩戴海瑞溫斯頓 Harry Winston Winston Cluster 鑽石手鍊、Lotus 鑽石戒指、花式切工鑽滴耳環，彷彿小精靈般令人眼睛為之一亮。

梳起油頭的藍葦華，以拿鐵色西裝搭配咖啡色領帶，與鞋款色調上下呼應，頗為順眼，可惜若不穿襪子會讓整體看起來更為年輕俐落。

入圍「迷你劇集最佳女配角獎」的林意箴，以一身璀璨銀色深 V 修長禮服現身，裙襬性感超高開衩到大腿深處，佩戴海瑞溫斯頓 Harry Winston 錦簇鑲嵌 Chandelier 鑽石耳環，Sparkling Cluster 絢漪錦簇系列鑽石手鍊及戒指，漂亮俐落。

以「益智及實境節目主持人」入圍的 Sandy 吳姍儒，不畏感冒以突破尺度的性感禮服登上紅毯，穿著 LinLi Boutique 9 月才發表的最新高訂天使系列－彌撒禮服，經過壓折的法國進口亮蔥面料，展現更加細膩的光澤感，尤其前胸以透視剪裁設計了深 V 造型，搭配靈動珠飾點綴，連側腰也大洩春光，光彩奪目。

留著小平頭的小鬼黃鴻升，以難得正經的全套西裝步上紅毯，線條比例之精準，令他看起來胸膛寬闊、身型挺拔而修長，搭配雙層蝴蝶領結在帥氣中帶有俏皮玩心。

楊貴媚以深 V 剪裁的連身褲裝，在腰間配有交纏的織帶設計，披著金銀亮片點綴的白色外套，擦上紅唇與美甲呼應，也相當有女王氣勢。

入圍「益智及實境節目主持人獎」的張軒睿，穿著深綠色天鵝絨西裝搭配領結，並佩戴海瑞溫斯頓 Harry Winston 線條優雅的 Bird 系列鑽石胸針、印記 Emerald 系列 33 毫米石英腕錶 18K 白金鑲鑽款，清新有型。

擔任表演嘉賓的周興哲，穿著 DIOR 白色經典襯衫及深藍色晚禮服套裝，搭配灰色科技布料網格戰鬥背心現身，他搭配卡地亞 Santos de Cartier 精鋼腕錶大型款、LOVE 鋪鑲鑽石手環、Ecrou de Cartier 白 K 金手環及戒指，跳脫乖乖牌形象。

入圍「迷你劇集最佳女主角獎」的謝盈萱，梳起油頭造型的馬尾，以纖瘦身形穿上帥氣黑色褲裝，胸前大開並搭配海瑞溫斯頓 Harry Winston New York 系列 Traffic 鑽石項鍊、Traffic 鑽滴耳環，再佩戴 Diamond Links 頂級珠寶腕錶及 Crossover 鑽石戒指，有如女帝般帥氣中閃爍絕佳氣勢，酷到再度令人愛上她！

入圍「戲劇節目男主角獎、戲劇節目男配角獎」的溫昇豪 ，穿著全套 Salvatore Ferragamo 黑色正裝搭配白色襯衫，一系列黑色領結、腰封、漆皮皮鞋與銀色造型袖釦，並用 Arnold & Son 亞諾錶畫龍點睛，展現溫柔紳士風格。

曾以《一把青》榮獲第 51 屆金鐘獎「戲劇節目新進演員獎」的連俞涵，本屆再度以《奇蹟的女兒》入圍「迷你劇集女配角」獎項，她以符合自己文雅個性的輕盈裸膚色花朵透視禮服步上紅毯，並佩戴 DE BEERS 鑽石珠寶現身，清新唯美。

劉以豪以一襲 CERRUTI 1881 墨綠色純羊毛套裝，搭配墨綠色尖領襯衫及黑色領結，在胸口簡單點綴金色愛心胸針，氣質優雅，令人難忘。

韓國知名男星丁海寅，一身酷黑西裝佩戴寶格麗 BVLGARI Gelati 系列玫瑰金胸針，以冰棒咬一口的俏皮造型鑲飾縞瑪瑙及密鑲鑽石，他在紅毯上笑容不斷、頻頻放送愛心，誠意十足。

入圍最佳男配角的林哲熹今晚以宮廷感花紋全套西裝，搭配 Christian Louboutin 2019 秋冬 Mika Sky Xxl 黑色皮革鑲嵌鉚釘裝飾德比鞋登上紅毯，帥氣佩戴 BVLGARI Octo 自動上鍊計時 18K 玫瑰金錶冠鑲飾黑色陶瓷腕錶，Serpenti 系列蛇形玫瑰金鑽石戒指，並混搭 Viper 系列鑲嵌縞瑪瑙與密鑲鑽石、寬細不同的玫瑰金戒指，大膽而出眾。

以《我們與惡的距離》一劇問鼎「戲劇節目女配角」，曾沛慈選穿 Chloé 2019 春夏系列裸色紗質禮服征戰紅毯，以自由不羈的波希米亞浪漫線條，在胸前及側腰都大開性感鏤空設計，尤其正面超深 V 至腰際的位置，佩戴了 BOUCHERON 飛瀑項鍊，並搭配 STUART WEITZMAN 鞋款，彰顯女神氣質。

留著鬍子、剃了大光頭、曬出一深黝黑膚色的吳慷仁，入圍「戲劇節目男主角獎」，穿著 Salvatore Ferragamo 全套黑色正裝，白色襯衫搭配黑色領結及同色漆皮皮鞋與銀色造型袖釦，簡潔不失風采。

壓軸的賈靜雯果然不令人失望，以黑金女王的氣勢登上紅毯，同時為 DIOR 彩妝大使的她，妝容美豔動人，一襲愛心領長襬蓬裙禮服，以小巧的花朵亮片綴滿性感胸口，並自胸前一路遞減散落至裙尾，搭配垂墜式長形鑽石耳環與鑽戒，氣勢稱霸眾仙女。