潔西卡艾芭露渾圓半乳拍雜誌　辣媽的魔鬼身材養成秘訣快筆記

好萊塢女星潔西卡艾芭不僅是演員、模特兒、妻子，還開了副業當起老闆，創立有機品牌「The Honest Company」，推出許多無毒彩妝、嬰兒用品及家庭清潔用品等，事業有成的她還被《富比士》獲讚「美國最富有的創業女性」，而她又是3個孩子的母親，生活非常忙碌，身材卻維持得相當好，究竟是如何保養呢？

潔西卡艾芭出道至今演過不少電影，像是《蜜糖第一名》、《驚奇四超人》、《萬惡城市》等經典作品，雖然結婚生子後減少了幕前工作，生活重心都放在家庭上，人氣卻始終不墜，仍是許多人心目中的性感尤物。

而她從明星華麗轉型為自信的女企業家，時間這把殺豬刀，或許並沒有改變她的顏值與身材，卻增添了她在處事上的智慧，能夠從容不迫的做好生活中的大小事。

談到如何兼顧多重身份？她日前接受時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》採訪，老實的說，女人不應該為了追求平衡，就對自己施加壓力，「我身兼多重角色的生活方式，就是確保在每個時刻，我都活在當下。」如果只能擠出一點時間保養，就只會專注在一件事上，並認真的完成它。

潔西卡艾芭日前曾在節目上公開洛杉磯的新居，整間裝潢十分氣派，風景優美，還有寬廣的庭院及泳池，不過她纖細的身材與好膚質更吸引大家目光，其實她在保養上一切從簡，最注重清潔和保濕，每次洗臉還會搭配洗臉機，確保深層髒污都被帶走，更促進表面角質代謝，還會多補充水分與維他命，讓身體機能正常運作，預防肌膚衰老。

每天早晚的保養步驟中，一定會使用有機美容油，她會選質地清爽的產品，妝前妝後都能使用，接著再補上妝前乳、粉底、遮瑕膏，接著上睫毛膏、腮紅與眉毛。

在維持身材上，她經常自己動手做三餐，早餐會做蛋白質奶昔、酪梨吐司，午餐則有雞胸肉沙拉，主要以蛋白質與蔬果為主，會盡量避開含麩質的食物、乳製品、炸物及加工食品，並減少攝取糖分。雖然平常嚴格控制飲食，但她也認為不用限制過度，偶爾還是會吃爆米花和超高熱量的玉米片犒賞 自己，再搭配多運動，對她而言，心靈的健康遠比外表重要。

在 Instagram 查看這則貼文 Got in 2 workouts today @cyclehousela @heartandhustlegym #Mondaymotivation Jessica Alba（@jessicaalba）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 22 日 下午 12:25 張貼

當了媽媽之後，要擠出時間運動很難，潔西卡艾芭會在早上5點起床踩飛輪、做熱瑜珈，或是利用下班的時間，一週運動4次，每次30分鐘到1小時，會混搭不同種類的運動，如舞蹈、有氧運動與重訓，還會將健身融入生活中，減少身體靜止的時間，像是多爬樓梯、抱寶寶時深蹲，也建議找朋友一起運動，可以一起享受變美的過程，互相鼓勵不准懈怠。