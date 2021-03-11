潔西卡艾芭露渾圓半乳拍雜誌 辣媽的魔鬼身材養成秘訣快筆記
好萊塢女星潔西卡艾芭不僅是演員、模特兒、妻子，還開了副業當起老闆，創立有機品牌「The Honest Company」，推出許多無毒彩妝、嬰兒用品及家庭清潔用品等，事業有成的她還被《富比士》獲讚「美國最富有的創業女性」，而她又是3個孩子的母親，生活非常忙碌，身材卻維持得相當好，究竟是如何保養呢？
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@JessicaAlba’s #CLEANglam look is the new day-to-night. Her secret? Lush, lifted lashes with our Mascara + Primer, + our new Liquid Lip in OFF DUTY for ALL day Then, add a bold wing with our new Liquid Eyeliner for a night out. Giving us alllll the Friday feels #CleanBeautyThatWorks #ThatsHonest #crueltyfree @jesushair
潔西卡艾芭出道至今演過不少電影，像是《蜜糖第一名》、《驚奇四超人》、《萬惡城市》等經典作品，雖然結婚生子後減少了幕前工作，生活重心都放在家庭上，人氣卻始終不墜，仍是許多人心目中的性感尤物。
而她從明星華麗轉型為自信的女企業家，時間這把殺豬刀，或許並沒有改變她的顏值與身材，卻增添了她在處事上的智慧，能夠從容不迫的做好生活中的大小事。
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Them beach vibes -can’t wait for summer… Love shooting with (Link in bio ) @PORTERMagazine @NetAPorter because you can actually shop the looks! I may have bought the @Chloe sandals already… thank you to the team that brought this to life by @WillDavidsonPhoto styled by @ttstyle makeup by @danielmartin (@honest_beauty) hair by @sylvia_wheeler nails by @kimkimnails #PorterEdit @Jennifer_Dickinson @GemmaStark @TheAnnabelBrog @OliveSW @Jessica.Heald
談到如何兼顧多重身份？她日前接受時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》採訪，老實的說，女人不應該為了追求平衡，就對自己施加壓力，「我身兼多重角色的生活方式，就是確保在每個時刻，我都活在當下。」如果只能擠出一點時間保養，就只會專注在一件事上，並認真的完成它。
潔西卡艾芭日前曾在節目上公開洛杉磯的新居，整間裝潢十分氣派，風景優美，還有寬廣的庭院及泳池，不過她纖細的身材與好膚質更吸引大家目光，其實她在保養上一切從簡，最注重清潔和保濕，每次洗臉還會搭配洗臉機，確保深層髒污都被帶走，更促進表面角質代謝，還會多補充水分與維他命，讓身體機能正常運作，預防肌膚衰老。
每天早晚的保養步驟中，一定會使用有機美容油，她會選質地清爽的產品，妝前妝後都能使用，接著再補上妝前乳、粉底、遮瑕膏，接著上睫毛膏、腮紅與眉毛。
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Today is #LatinaEqualPay Day, when we “catch up” to what white, non-hispanic men were paid in 2017. The gap is widest for Latina workers, who on average only get 53 cents for every $1 a man is paid. The gap has widened since last year, and for some, it’s even worse. This is an injustice, and there’s still so much work to do for Latinas to be treated equally. I am #PhenomenallyLatina, and I support Latina equal pay! @phenomenal.ly t-shirt proceeds benefit the National Latina Institute for Reproductive Health. www.phenomenalwoman.us
在維持身材上，她經常自己動手做三餐，早餐會做蛋白質奶昔、酪梨吐司，午餐則有雞胸肉沙拉，主要以蛋白質與蔬果為主，會盡量避開含麩質的食物、乳製品、炸物及加工食品，並減少攝取糖分。雖然平常嚴格控制飲食，但她也認為不用限制過度，偶爾還是會吃爆米花和超高熱量的玉米片犒賞
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Got in 2 workouts today @cyclehousela @heartandhustlegym #Mondaymotivation
當了媽媽之後，要擠出時間運動很難，潔西卡艾芭會在早上5點起床踩飛輪、做熱瑜珈，或是利用下班的時間，一週運動4次，每次30分鐘到1小時，會混搭不同種類的運動，如舞蹈、有氧運動與重訓，還會將健身融入生活中，減少身體靜止的時間，像是多爬樓梯、抱寶寶時深蹲，也建議找朋友一起運動，可以一起享受變美的過程，互相鼓勵不准懈怠。