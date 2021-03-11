一個公式算出「理想手臂的粗細」　三個動作甩掉多餘贅肉揮別蝴蝶袖

天生愛美的女性，總是在鏡子前不斷檢視自己的身材，明明不胖，仍常常嫌棄體重計上的數字，苦惱著手臂的蝴蝶袖何時能消失，不過，標準的手臂粗細到底是什麼呢？最近網路上就流傳一個公式，能簡單算出「理想手臂的尺寸」。

先前日本時裝雜誌曾公佈「美容體重對照表」，寫出了不同身高，該有的標準體重、美容體重、模特體重與肥胖體重，正常人的BMI標準值應位於18.5到24，美容體重（胖瘦適中）則是在BMI 19～22，模特體重是BMI 17.5，超過BMI 25則是肥胖，想要有自己心中理想的身材可以，但也不能過瘦，忽略了身體健康。

想要當個模特兒果真不輕鬆，現在還有一個公式，幫想維持完美比例的女孩，計算出理想女性手臂的粗細，公式為「身高（cm）x 0.145 ～ 身高（cm）x 0.16」，比如身高160公分的女孩，手臂的理想尺寸就位在23.2～25.6公分之間，測量方式是將手臂伸直，用皮尺在最粗的部位繞一圈，所測量之尺寸。

但與其計較「數字」，還不如多運動，畢竟每個人的骨架大小、肌肉量與脂肪含量都不同，測出來的結果當參考就好，體態緊緻比較重要，以下就來分享3個簡單瘦手臂的方式，有時間看劇同時也要動起來！

第一招：首先背部挺直，兩隻手臂向外伸直，與地面平行，手可握成拳頭，或是拿裝滿水的寶特瓶，順時針旋轉15秒，重複5次，共5組，再換逆時針的方向，次數ㄧ樣。這個動作能收掰掰肉，同時活動到肩部肌肉，幫助放鬆肩頸線條，拉伸僵硬的肩膀。

第二招：兩隻手拿裝滿水的寶特瓶，身體微微向前傾，兩隻手臂向外伸，做出鳥兒要起飛的動作，手臂的高度不能高於背部，接著上下擺動，每次15秒，重複6次，共5組。

第三招：背部保持挺直，將手肘、手掌夾緊放在胸前，必須盡量往中間集中夾緊，接著向上抬到跟肩膀同高，上下移動，一組一分鐘，重複3~5組，可幫助手臂的肉更緊實，還可以收起腋下兩坨醜醜的副乳。