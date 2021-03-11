一次就上手！新手簡單修眉、畫眉技巧　眉型對了視覺就少一公斤

有好的眉型決定你的氣場，碰到不同活動和場合時會變換髮型，也需要變換眉型， 而今年流行的眉型不再是一字眉，已換成自然的野生眉，著重在眉毛的線條感，連姐姐謝金燕也在IG示範畫法，不過新手該如何畫出適合的眉型呢？

要畫出適合的眉型，關鍵就在於眉頭、眉峰、眉尾、眉流的細節掌握，而選擇眉色時，則是建議挑選與髮色一樣或較淺的顏色。如果是新手畫眉的話，可以先找專業眉師，針對你的臉型修出理想的眉型，再沿著眉毛輪廓補色，這樣早上想快速完成眉妝，會省不少時間喔。

在 Instagram 查看這則貼文 購入した眼鏡 届きました♡嬉しい！ 白パーカーはアンティミテです！ #YUICHITOYAMA. #iNtimite 佐々木希（@nozomisasaki_official）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 21 日 上午 3:15 張貼

建議新手剛開始可以照著修眉師給的形狀填補顏色，上手之後再挑戰其他眉型，在畫眉時，最好的黃金比例建議眉頭要在鼻翼與眼頭延伸上去的地方，顏色淡淡的即可，眉峰則在瞳孔外側上方，眉尾在鼻翼與眼尾連起來的延伸線上，且眉尾顏色要比眉頭深。

「一字眉」可修飾臉部長度，讓臉部視覺上變短，適合長形臉、蛋形臉；「英氣眉」特別強調眉峰稜角以及眉頭毛流感，適合缺乏角度的圓形臉，俐落的眉型可平衡肉肉臉，視覺會讓五官看起來立體，臉也會小一點。

而「微峰眉」的眉峰柔和、眉尾有輕輕上挑感覺，適合額頭較寬的方形臉、心形臉；最後則是今年的流行關鍵字「野生眉」，重點在於營造微微雜亂的野生感，加強眉頭的毛流，直直往上往前梳，比較不挑臉型。

市面上的眉筆款式百百種，讓我們來看看，各大品牌新推出的眉妝產品，Benefit全新推出2合1「粉立體造型眉筆」，一頭是滑順顯色的眉蠟筆，另一頭是自然柔霧的眉粉，共有8色可選，且長時間持妝。

Bobbi Brown 明星商品超防水斜角眉筆 ，推出「超防水斜角眉筆芯」，斜角的設計方便勾勒眉型，獨特粉霜質地自然滑順好上手，搭配特殊油蠟薄膜科技，防水又抗汗，內建式螺旋刷可梳順眉毛，讓眉色更加自然柔和。

KISSME「美眉持色柔霧眉筆」擁有1.6mm的細緻筆芯，軟硬適中，能滑順勾勒眉型，打造根根分明的毛流，更附有柔軟的螺旋眉刷，梳理毛流不刺激肌膚，溫柔暈染眉型。

艾杜紗「魅惑心機眉粉筆 WP」兼具眉筆、眉粉、眉刷功能，全新添加防水、抗皮脂配方，粉末不容易消失，只需輕輕畫上就能漂亮顯色，更重新設計筆頭，調整每次使用的粉末量，減少化妝時飛粉困擾，讓妝容保持乾淨。