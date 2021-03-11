不敗不行！爆紅商品換新裝　黑魔女、Hello Kitty、Alice + Olivia化身時髦彩妝

聯名彩妝、保養品又要來清空大家的荷包啦！這次除了有FreshO2結合迪士尼卡通人物的超萌包裝之外，掀起討論的還有媚比琳攜手精品品牌Alice + Olivia超犯規的聯名彩妝系列，俏皮的外型超吸眼球，更有YSL聯名ZOE KRAVITZ的限量訂製唇彩等，獻給想做自己的女孩。

COFFRET D’OR攜手日本知名刺繡家清川あさみ，以國民作家宮澤賢治代表作《銀河鐵道之夜》為主題，將漫天星斗和皎潔月光融入在閃耀的包裝中，共推出光色立體粉底液、光透裸肌保濕粉餅UV、光透保濕UV飾底乳、霓幻星絢彩妝盤四款組合，漆黑的底殼點綴著浪漫星空，散發著熠熠流光，還隱藏著穿越銀河的夢幻火車，令人忍不住想多看幾眼。

其中霓幻星絢彩妝盤是本次新品，一盒就有4種彩妝功能，每種顏色都能作為腮紅、口紅、打亮、眼彩，此外，更添加玻尿酸、水溶性膠原蛋白、油質基底處方，乾燥肌膚用起來也能溫柔服貼。

好萊塢女星柔伊克拉維茲首次與YSL跨界合作，推出奢華緞面唇膏曜黑訂製版，承襲她獨特的暗黑氣質與靈感創意，融合了她最愛的Saint Laurent Niki包特色，全新設計出帶有銀色亮粉的黑色方殼包裝，再搭配低調的霧面LOGO 標誌，強烈的對比設計，就像勇敢做自己的女孩，在黑夜中仍然散發著光芒。共有6色，10月12日正式開賣。

這次台灣終於買得到了！媚比琳攜手時尚品牌Alice + Olivia推出超生火聯名彩妝，以經典的墨鏡娃娃Stace Face為主角，搭配黑白相間的復古設計，即日起至10月23日，凡在屈臣氏網路商店購物，即可以NT$199 加價購聯名款唇膏或是六色訂製眼彩盤，購買任 2 件指定產品，加贈限量聯名證件套。

FreshO2今年陸續推出迪士尼授權彩妝，搭載著即將上映的《黑魔女2》、《冰雪奇緣2》，全新推出一系列的話題新品，《黑魔女2》系列共推出三款商品，包含兼具腮紅與修容的well well頰彩盤、雙色潤澤護唇膏組外，還特別加碼well well 手拿化妝鏡，經典黑魔女特色烙印，重量輕巧方便隨身攜帶。

而《冰雪奇緣2》系列共5款限量商品，包含雪寶造型不為你融化保濕蜜粉餅、冰凍之心以及冰雪聰明水飽唇膏，氣質耐看的楓紅色系非常百搭，滋潤的質地能減緩脫皮及唇紋狀況，再來還有可愛雪寶造型的蜜粉刷與收納化妝包，萌翻你我的心，將於10月8日早上十點於品牌官網正式販售。

同場加映限定聯名設計款伴手禮，SHISEIDO PARLOUR邀來日本攝影藝術大師蜷川實花與三麗鷗人氣卡通巨星Hello Kitty，攜手打造限定聯名設計款花椿餅乾，不僅刻有資生堂標誌「花椿」圖樣，還印上了Hello Kitty的蝴蝶結，外盒更搭配自由交錯的蝴蝶結，華麗而鮮豔，又兼具現代設計感。