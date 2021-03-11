潮模鈴木姊妹與蔡詩芸都搶背　MAISON PROMAX壞蛋包攻台

近來席捲日台明星 IG 的巴黎潮包 MAISON PROMAX，在細膩工藝中玩耍前衛時尚，突破優雅韻味塑造的時髦後背包，更成為炙手可熱的標誌性代表作，頭號粉絲除了日本歌姬倖田來未、時尚 Icon AMIAYA 鈴木姊妹，連品味出眾的銀色夫妻王陽明和蔡詩芸也都紛紛搶背亮相！今（7）日更悄悄抵台在信義商圈開出期間限定快閃店，大秀叛逆搞怪新作。

在 Instagram 查看這則貼文 @maisonpromax 2人でお揃いのミニリュック。 #maisonpromax #30fashiongods #villainsquad AMI(AMIAYA)（@amixxamiaya）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 24 日 上午 6:25 張貼

翻閱日本潮流界的網紅名人社群網站，發現 MAISON PROMAX 輕鬆佔據眾多版面，成為穿搭達人們街拍狂曬的必備行頭，除了 AMIAYA 鈴木姊妹一同背起撞色雙胞胎包款；身兼知名 DJ、模特兒及服裝品牌創意總監的 Alisa Ueno，不僅大讚怪物包「超可愛」，更分享「只要將如此充滿玩心的單品放入裝扮中，立刻成為視覺焦點」是她最欣賞 MAISON PROMAX 的原因。倖田來未則早在去年便入手 THE VILLAINS THE GODS 系列的「宙斯包」，還忍不住在私人 IG 上介紹「以神話眾神命名的包款，超酷！」

MAISON PROMAX 九月才在東京六本木伊勢丹及阪急百貨的梅田本店，催生兩場聲勢浩大的快閃店掀起熱潮；繼十月風靡巴黎時裝週街頭後，總算挾著超高人氣攻佔台北，正式以「THE VR VILLAINS」期間限定店，進駐新光三越 A11。

全新 VILLAIN SQUAD 系列作品，由 26 個獨特角色所組成，以傳奇電影、童話、漫畫和電動遊戲原型為靈感來源，打造包括 Kiss My Ass 搖滾樂團、Femme Fatale 致命女郎、Super Hero 超級英雄、Super Villain 超級壞蛋以及 Super Cyborg 無敵生化人等五個子系列。

在 Instagram 查看這則貼文 My new MAISON PROMAX thanks @maisonpromax Mars Villain Bot”1″ 谷まりあ Maria.T（@mariaaaa728）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 5 日 上午 1:31 張貼

由專業工匠選用珍貴皮革與特殊材料，手工製成各個形象鮮明、獨具個性的原創虛擬角色，在日本上市時擄獲《ViVi》專屬模特兒 Maria、美日混血名模 Melody Yoko Reilly 喜愛，頻頻在社群網站上放閃炫包。原定僅在日本獨家販售的 「Kiss My Ass 搖滾樂團」系列，因為屢屢受到台灣顧客指名詢問，本次快閃特別爭取限量登台，預料將成為備受矚目的焦點。

「THE VR VILLAINS」期間限定店以強烈的 3D 視覺作為店裝主軸，融入新系列 VILLAIN SQUAD 的前衛設計概念，採用大膽螢光配色及透明落地窗，搭配俏皮大面積的壞蛋包款漫畫塗鴉，前往朝聖時不要忘記配戴櫃上提供的 3D 眼鏡，好好感受太空未來感炸裂的視效，相信能像潮流 Icon 們激發無限想像的穿搭創意。

MAISON PROMAX 2019 台北信義區快閃巡迴

微風信義 1F：10 / 1～10 / 31

微風南山 1F：10 / 1～11 / 30

新光三越 A11 1F：10 / 7～10 / 27