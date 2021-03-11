懶女孩救星！梅根王妃愛用的All in One保養品曝光 　1罐抵18罐超省力

忙碌的生活壓得讓人喘不過氣，回到家連洗澡都覺得超麻煩，只想直接攤在床上，而且每天的保養程序都好繁多，卸完妝之後，接著還要上化妝水、精華液、乳液，睡前還要敷面膜，雖然知道想要變美就要付出，但看著瓶瓶罐罐就累人，要是回家還需加班，擠出3、5分鐘保養也是奢侈，這時擁有「All in One」多效合一保養品很方便，擦一瓶就搞定所有保養需求！

有機品牌布朗博士推出18 in 1的潔膚露、潔膚皂，顧名思義即最少有18種用途，如潔顏、卸妝、沐浴、洗髮、刷牙、衣物洗滌、清潔刷具、植物驅蟲、家事清潔、寵物清潔等，只要一瓶就能取代家裡瓶瓶罐罐，全系列共有12款，可針對不同膚質做調理，高濃縮配方只需少量即能輕搓出綿密細緻的泡沫。

布朗博士成分簡單、多效合一的環保特性也受到許多好萊塢名人的青睞，像是娜塔莉波曼、潔西卡艾芭、葛妮絲派特羅、傑森瑪耶茲、班奈狄克康柏拜區、英國薩克斯公爵夫人梅根馬克爾等人。品牌也將於11/1～11/30於松菸誠品一樓開設快閃店，讓大家近距離認識有機自然保養品。

肌研推出全新「肌研極潤多效精華水感凝露」，採用獨特「玻尿酸浸透導水科技」，將三種玻尿酸-高效玻尿酸、玻尿酸、水解玻尿酸融入美容精華油中，吸收快速並能留下清爽觸感，同時兼具長效保濕，恢復肌膚Q彈水嫩，洗完臉後可取代化妝水、精華液、乳液、面膜！

美樂思明星商品All in One凝露，推出夏季限定涼感植萃水凝露，富含66種奢華美容成分，額外添加薄荷、薰衣草和迷迭香三種天然植萃精油，再搭配出雲玉造溫泉水，有效緩解夏季黏膩感，可作為曬後修護肌膚的保養，冰鎮降溫曝曬的肌膚。

PERFECT ONE帕妃雯今年首度進駐誠品生活南西館設立櫃位，首波推出熱賣的All in One保養「帕妃雯全效水凝霜系列」，分別有全效水凝霜、針對乾燥肌膚的強化保濕水凝霜、改善黯沉肌膚的美白水凝霜及專為初老肌膚設計的凍齡水凝霜共4款，添加不同類型膠原蛋白，凝霜的質地很好吸收，在秋冬使用保濕很足夠。