2019秋冬話題卸妝新品推薦　敏感肌、油肌、乾肌適用的「洗卸top5」

許多人可以花上ㄧ小時來化妝，卻只用5分鐘不到的時間來卸妝，真的母湯喔！卸妝是保養肌膚的第一步，皮膚科醫師也總是提醒，想要減少粉刺生成，最重要的就是卸妝清潔，除了清除表面的彩妝品外，也把會造成肌膚負擔，肉眼看不見的懸浮微粒從臉上帶走。

沒做好肌膚清潔，會發現肌膚開始變得粗糙，甚至亂冒粉刺、痘痘，導致毛孔阻塞等肌膚問題，關鍵是要使用適合的卸妝產品，再搭配正確的卸妝方法來清潔，游絲棋老師分享，要避免使用很大的力道卸妝，容易長出細紋，只要清潔夠力，不必擔心卸不乾淨。

針對濃妝，建議全面浸濕化妝棉，稍微濕敷在防水彩妝部位，再局部擦掉，接著卸除其他部位的殘妝。不過要如何知道有沒有卸乾淨呢？游絲棋老師分享一個方法，卸完妝後可先擦上精華或乳霜，搭配卸妝棉擦拭，如果還能擦出殘妝，代表那罐卸妝品根本不夠卸除你的妝容。

接下來分享2019下半年新推出的話題卸妝新品，妮維雅「雙層極淨卸妝水」，上方是輕質油層，能卸淨防水睫毛膏眼妝，下方是微分子水層，可深入毛孔清除臉部彩妝與髒汙，提升肌膚含氧量，使肌膚更加透亮，更添加紅茶萃取物與越桔果萃取物等潤膚成分，雙重修護肌膚。不含酒精、香料、色素，卸妝同時兼具保養，溫和不刺激。同場加映新推出的卸妝棉，輕便外型方便攜帶，連假旅遊少不了它！

L’OCCITANE淨透卸妝油，添加來自南法金黃蠟菊精萃及金盞花精萃，蠟菊擁有「不凋花」的美稱，有著抗老修護能量，金盞花則能調理修護肌膚，卸妝同時保養，輕鬆帶走臉部防水彩妝及肌膚表層髒污，更添加杏桃精華油、沙棘油與向日葵籽油，清水洗淨後，肌膚乾爽潔淨、膚觸柔適不緊繃。

GROWN ALCHEMIST 水潤賦活卸妝凝露添加具有高保濕力的甘油成分，是一款質地溫和的油性卸妝凝露，同時利用甘油遇水產生溫熱感的特性，使毛孔打開，洗出髒汙，帶給肌膚潔淨的感受，特別推薦給乾燥、敏感膚質的使用者。除此之外，更添加豐富抗氧化成分，預防並延緩因環境問題而造成的肌膚老化現象。

EVE LOM 全能深層潔淨膠囊兼具卸妝、眼唇卸妝、清潔，添加植物精油配方及保濕、舒緩成分，可滋養柔軟肌膚、安定臉部泛紅，獨特的膠囊包裝，將珍貴油脂新鮮封存，用量精準且衛生，尤其適合隨身攜帶使用，可溶解臉上的彩妝及髒汙，甚至防水性睫毛膏都能輕鬆卸除且不薰眼，最重要的是，膠囊是由蔬果原料製成，100%可生物分解！