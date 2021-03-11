美炸了！蔡詩芸孕期仍維持少女身材　全靠平時的佛系飲食、健身習慣

最近娛樂圈喜訊一件接一件，其中演藝圈最閃銀色夫妻檔的蔡詩芸和王陽明，今年9月底同步在IG宣布要當爸媽了，還曬出孕婦照，感情相當甜蜜，成功升級為辣媽，都說懷孕的女人特別美，這就一起來看看陽光女孩蔡詩芸維持完美身材的關鍵。

王陽明與蔡詩芸結婚以來時常公開放閃，夫妻的甜蜜互動羨煞眾人，日前曾傳出疑似迎來愛的結晶，但夫妻倆始終沒有承認，直到9月底才於IG公開喜訊，證實即將幸福的迎接生命禮物，而懷孕6個多月的蔡詩芸，依舊保持著好身材，僅有肚子隆起，四肢還是很纖瘦，粉絲紛紛稱讚是最美孕婦！

在 Instagram 查看這則貼文 颱風天大家注意安全 ❤️ #coachnewyork @coach DIZZY DIZZO ★ 蔡詩芸（@dizzydizzo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 29 日 下午 11:57 張貼

一項給人健康陽光形象的蔡詩芸，充滿正能量，喜歡戶外運動、熱愛環保，不停地宣揚環境保育的重要，以行動愛地球，而擁有健康膚色與性感曲線的她，更是許多女孩關注的焦點，也曾在活動上分享維持身材的秘訣，熱愛美食的她不會特別忌口，三餐以蛋白質和蔬菜為主，口味偏清淡，澱粉很少量，晚餐大概6點多就結束，且絕不吃宵夜。

在 Instagram 查看這則貼文 前一整子在萬里要辦的淨灘活動終於在今天完成了。可惜這次自己沒辦法參與，但是要謝謝每一位有來參加的朋友們還有 @sunnyboyyy ！這是我們的第一次第一次，我們要繼續努力！環境保護維持人與土地之間的和諧 @the_empire_brand DIZZY DIZZO ★ 蔡詩芸（@dizzydizzo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 9 日 上午 7:09 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 O happy days ☀️ DIZZY DIZZO ★ 蔡詩芸（@dizzydizzo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 3 日 上午 12:04 張貼

不過她也提到，為了維持身材，平常有大型活動時，會盡量避開辣、油炸食物，但偶爾還是會放縱一下，瘦身之路才會持久，曾說過超愛吃薯條和冰淇淋，也建議大家，如果想吃有罪惡感的高熱量食物，盡量在早上吃完，才有時間消耗較多熱量，但不能放任自己暴飲暴食，有吃到就好嘍！

在 Instagram 查看這則貼文 Whitey! @goprotw @bruceleekw DIZZY DIZZO ★ 蔡詩芸（@dizzydizzo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 19 日 下午 10:01 張貼

根本是運動狂的蔡詩芸，孕前時常和老公王陽明趁著工作之餘，一起進行戶外活動，她不愛到健身房被侷限在一個空間，反而喜歡能自由跑動的戶外運動，如潛水、網球、游泳、爬山、拳擊，或是在家做瑜珈，一周至少鍛鍊3至4天，每次2小時以上，最後再做拉筋伸展操，幫助拉開肌肉線條，長期下來不僅練出了緊實的肌肉，也讓曲線更好看。

在 Instagram 查看這則貼文 Sundaze ☀️ #我們出門咯 DIZZY DIZZO ★ 蔡詩芸（@dizzydizzo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 6 日 上午 2:39 張貼

此外，性感破表的蔡詩芸，夢幻身材令人稱羨，除了會做好飲食控制和多運動、多喝水外，其實她很少量體重，平常就靠穿衣服照鏡子，來觀察自己是不是哪裡胖了，再加強鍛鍊局部，因為有些人天生骨架大，肌肉比又重，建議不需要斤斤計較數字，注意體態與體脂肪，才是健康減肥的方法喔。