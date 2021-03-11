新垣結衣好膚質數十年如一日 素顏零毛孔又彈嫩的秘訣靠「一個步驟」

31歲的日本女星新垣結衣憑著純愛電影《戀空》而打開知名度，後來又靠著日劇《月薪嬌妻》再度爆紅，穿起校服毫無違和感，搭配那親切又甜美的笑容，還有日本國民老婆的稱號，而她近日更代言健身冒險遊戲，在首支廣告中親身示範健身動作，引起了粉絲們高度關注，可見清純女神的魅力果然不減呢！

出道多年的新垣結衣有著精緻五官、療癒的笑容，時間在她身上彷彿有停止鍵，即使工作忙碌，仍然保養得宜，也經常是日本票選活動中，最想擁有的臉蛋、最美素顏女星的常客，數十年如一日的完美狀態讓人羨慕，原來她自己有一套美容秘方，才能一直維持白皙、零毛孔好膚質。

新垣結衣透明感的良好膚質，來自於「飲食」，她每天早上會喝豆漿，豆漿含有豐富的蛋白質、維生素E，以及大豆異黃酮，對女生很好，可調節賀爾蒙分泌，三餐則以清淡飲食為主，每餐會攝取大量蔬菜和水果，補充纖維素與礦物質，幫助腸胃蠕動，排除身體排毒，使皮膚更健康。

每天還會喝媽媽為她泡的薑黃茶，具有促進新陳代謝、抗氧化、抗發炎的效果，但有腎臟疾病或孕婦不適合吃薑黃喔！她也提到，要少吃冰品冰飲，或是去做耳朵針灸加強血液循環，讓身體維持一定的溫度。

而在保養上，新垣結衣會根據膚況調整保養程序，像肌膚狀況偏乾時，會隨身攜帶噴霧型化妝水，隨時為肌膚補充水分，為了使肌膚維持滋潤，起床後會採取「先乳後水」，在清潔過後，先用化妝棉沾取乳液擦拭肌膚，柔軟角質層，再把多餘的乳液洗掉，接著上後續的化妝水、精華液、保濕乳液等。

此外，新垣結衣外出拍戲會擦上防曬係數足夠的防曬品，避免紫外線傷害肌膚，曬後則會用化妝水濕敷保濕，舒緩乾燥缺水的肌膚。

她推薦雪肌精舒芙蕾精華乳，它雖然是乳液，卻沒有乳液的黏膩感，強大的吸收力能滲透到肌膚角質層，使肌膚表面清爽細緻、內側澎潤保濕，幫助肌膚恢復透亮感。

同場加映蘭蔻超緊顏白金青春輕乳液，水狀的精華乳質地，很清爽，適合肌膚偏油、不喜歡保養品有包覆感的人，富含淨白因子及多種植物萃取，可改善膚色不均、降低紫外線所造成的色素沉澱，並提升光澤與緊實度。

喜歡療癒香氣的人，THREE 平衡水凝乳R使用嚴選的植物成分及天然植物精油，幫助調整肌膚油水平衡，質地如精華液般柔軟，抹於肌膚很快就吸收，不殘留黏膩感，更特別從童氏老鸛草提取保養成分，利用植物精華力量帶來澎潤膚質。

肌研推出全新極水薏仁維他命C化粧水，富含維持肌膚均衡必需的礦物質及胺基酸，無添加任何油份，輕拍瞬間滲透肌底，大容量包裝濕敷也不心疼，還添加薏仁萃取精華及維他命C誘導體，能改善乾燥粗糙，舒緩調理日曬後受刺激的肌膚。

IOPE今年推出全新升級的水感玻尿酸超導精華，裡面含有肉眼可見的玻尿酸膠囊，塗抹肌膚的瞬間會爆開，能將有效緊緻成分送入肌底，特別添加「植物性蝸牛黏液」的山藥萃取物，可於肌膚表層形成光滑不黏膩的天然保護膜，牢牢鎖住肌底的水分。

全新RMK煥膚美肌露添加銀耳多醣體和玻尿酸，以及西洋梨果汁發酵菁華、鼠尾草菁華、白羽扇豆菁華、西印度櫻桃菁華等等天然的美容成分，能給予肌膚潤澤保濕效果，特別的是還調和肉荳蔻、丁香、粉紅胡椒香氣，散發清甜芳香。