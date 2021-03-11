「國際巨星」小S徐熙娣素顏如少女　養出凍齡美肌的私藏保養神品曝光

國際巨星小S年過40歲仍保養得宜，膚質看起來依舊水嫩透亮，絲毫看不見毛孔和斑點，還時常在社群網站貼出無濾鏡素顏照，可見對於自己的好膚況超有自信，還曾霸氣地說，「修圖能修你的人品、修你的思想嗎？」直率的言論讓網友們紛紛點讚。

小S擁有犀利口條，時常說出不落俗套的金句名言，鼓勵著許多女性打破框架，突破自我，近日受邀成為 HR 赫蓮娜品牌大使，她分享，「無論現在的我身處人生哪一個階段，都不能阻擋我追求完美。我相信女性成就極致的同時，就是她最美的時刻，而這份對美的堅持，正是驅動我們不斷前進、改變未來的關鍵力量！」

在 Instagram 查看這則貼文 自己永遠看到自己的缺點，我的淚溝，我的眼袋，我哪裡不夠瘦！然後就去打一堆肉毒、玻尿酸，最後變得像僵屍一樣！可是我問我女兒：媽媽哪裡不好看？她們都看不出來，她們還是一樣愛我，阿雅不是大美女我還是一樣愛她！有人是因爲我的外型愛我的嗎？我如果是個自私自利的大美女，有人會愛嗎？為何這些無聊簡單的事，我到40歲會突然糾結，不是越老越有智慧嗎？其實不是，人，總是找一堆廢事來煩自己！我要自在而不是說說，我要開心而不是假裝！我要漂亮但是自然的！當你喜歡一個人真的不是因爲外表，而是他跟你交心的靈魂，so,放過自己吧！不講運動、正面能量這種很多人做不到的事！只講愛你自己，要打，也要適可而止！我去義大利錄影之前，因爲糾結，付出慘痛的經驗，整季都是僵臉怪！但其實很幽默，值得一看！此篇獻給我自己～徐熙娣，別再發瘋了！！！ Dee（@elephantdee）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 5 日 上午 4:16 張貼

擁有好膚質的小S，曾在活動上透露保養秘訣，笑說「女人一定要夠濕！」肌膚必須隨時維持在水潤的狀態，才不容易出現細紋，而保養的關鍵就是做好保濕，她會準備保溫瓶隨時充水分，每天喝水3000cc，且一定要是溫熱的，能促進血液循環，幫助排除毒素，另外，含糖飲料、冰飲、鹹酥雞要戒掉，想要皮膚好，就得對垃圾食物忌口！

在 Instagram 查看這則貼文 羽球雙嬌！流汗太爽了啦，下課先去吃個火鍋，回去再洗個澡，然候躺著看書！人生啊～很開心 Dee（@elephantdee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 16 日 下午 10:33 張貼

在維持身材上，小S有一套飲食順序，遵守先吃蛋白質，接著是蔬菜，最後才是澱粉，晚餐會在六點前吃完。熱愛運動的她，平時最常跳ZUMBA來維持身體線條，每週至少2次，會再搭配其他有氧和重訓，讓身體的肌肉線條變好看，也分享體態很重要，她隨時提醒自己，無論站著或是坐著，都要抬頭挺胸，看起來才有自信。

在 Instagram 查看這則貼文 Zumba with Katie and專業歌手！ @katiemovestaipei #katiemovestaipei @fanfan Dee（@elephantdee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 15 日 下午 10:05 張貼

而提到臉部的保養習慣，她最注重保濕，最近的新歡是HR 赫蓮娜「高光精華」與「黑繃帶乳霜」，小S表示，「第一次使用就非常有感，高光精華讓我的臉不用上妝也能持續散發水潤光澤，黑繃帶乳霜更解決了我的肌膚困擾，一夜醒來達到之前不曾有過的完美絕佳境界。」

同場加映小S化妝台上的私房保養清單，KOSE高絲雪肌精淨透洗顏霜添加草本植物淬取液，細緻綿密泡沫能深層清潔肌膚暗沉及毛孔髒污，輕柔地將老廢角質、黑頭粉刺徹底洗淨，且洗後不乾澀。

小S認為眼周皮膚也需好好呵護，女人眼睛會不會勾人很重要，LA MER海洋拉娜緊緻彈力眼部精萃能幫助眼周肌膚看起來緊實與明亮，搭配導入棒按摩可改善浮腫及紓解雙眼壓力。La Prairie 魚子美眼霜吸收迅速，能夠讓眼部嬌嫩的肌膚更滑嫩、緊緻，改善細紋和皺紋、乾燥和黑眼圈。

如果你是乾燥肌膚，保養上一定不能缺少油，AUDACE 奧達士蘭胚精萃青春修護油是精華與油質分層的保養品，使用前要充分搖晃，內含蘭花多酚及積雪草，可修護肌膚表層，並為肌膚鎖水保濕，且質地十分清爽，不會有悶感。