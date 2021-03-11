辦公室坐著也能瘦！同時甩掉小腹、大腿贅肉的「懶人椅子運動」

連假雖然過著睡飽吃、吃飽睡，毫無目標的軟爛生活，但也讓平時繃緊神經的頭腦和雜亂的思緒，獲得暫時的救贖，不過放鬆的生活步調，加上不停的進食，回到辦公桌時發現自己怎麼又胖了一圈，難免讓收假症候群還在憂鬱的你，又更憂鬱了！

且每天上班長期坐著，大腿小腿都容易長出贅肉，腹部也會囤積脂肪，屁股還會越坐越寬扁，穿起緊身牛仔褲都沒有好看的線條，一忙碌起來又擠不出時間運動，如果能在辦公桌久坐之餘，抓緊時間順便做訓練大腿的動作，對雕塑曲線多少也有幫助，讓你在不知不覺中使贅肉更緊實。

想要在辦公室運動，又不想大冒汗的女孩，妳可以試試歐美流行的「真空收腹法」，先將肺部空氣都吐走，讓肚子保持凹陷，像是被一拳打進肚子的感覺，也可想像你是要穿進很小件的牛仔褲，用力把腹部的肌肉往脊椎方向推，接著屏住呼吸維持20秒，重複3次，再放鬆深呼吸，持續下來腹部肌肉會越來越緊實。

而大腿是最難瘦的部位，首先坐著的時候不要駝背，有正確的坐姿能避免血液不順暢，坐著的時候要縮緊腹部，夾緊臀部，接著找一本書夾在兩個膝蓋中間，同時腳跟也要對齊，利用大腿與腹部核心的力量一起用力，能夾多久是多久，或是夾30秒做12次為一組，可以的話一天至少10組，可以緊實大腿內側，默默練出纖腰美腿。

辦公室有場地和器材的限制，不過一條輕巧好攜帶的彈力帶，就能幫助增強肌肉力量，先套在膝蓋上方，坐挺，ㄧ樣挺胸收緊肚子，慢慢把腿打開，再慢慢收回來，這個動作可以瘦大腿外側的馬鞍肉，大約做20～30組即可。

最後一個同樣要將背部打直，膝蓋併攏，兩隻手握住椅子，抬起雙腳膝蓋，盡量靠近胸部，這時你的腹部肌肉會覺得很繃，再慢慢把腳放下，但不要碰地板，撐住5秒再次抬起靠近胸部，記住放下時雙腳要伸直，抬起時膝蓋可彎曲，重複動作10～20次，這個動作可同時鍛鍊到腹肌與大腿喔！

此外，要養成多喝水的習慣，可以的話多起來上廁所走動，伸展一下肩頸和腰背，或是講電話時站著講，在原地踏踏步，這樣每分鐘都會消耗熱量，積少成多也是好的。