凍齡模樣獲國際認證　45歲賈靜雯不藏私分享保養秘訣、愛用單品

出道多年的賈靜雯，以《我們與惡的距離》奪下第54屆金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎，可說是愛情、事業兩得意，而她上週剛過完45歲生日，不論是身材還是臉蛋都保養得宜，還被稱讚外表比實際年齡還小，究竟她是如何在忙碌中取得生活平衡，聰明愛自己，全因她有獨門美膚秘訣，也公開私下最愛的保養單品。

作為演藝圈裡數一數二的凍齡天后，賈靜雯每每被問到如何保養肌膚，總是不藏私分享秘訣，她透露自己飲食相當清淡，忌甜品、油炸、冰涼外，每天起床先喝杯溫水，有時間就勤走路，養成規律運動的習慣，並保持心情愉悅，做好體內環保，「我不是不老，只是懂得好好呵護自己。」

在 Instagram 查看這則貼文 Cocatail Party @Dior #DiorJoaillerie 賈靜雯（@alyssachia）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 26 日 上午 12:17 張貼

即使平日工作忙碌，回家還要顧小孩，賈靜雯仍然會留點時間給自己，想要凍齡就不能怠惰保養，回家一定先卸妝，接著擦上化妝水、精華液、乳液、眼霜，而早晨的保養就講求快狠準，起床後會先敷上一片面膜，邊保養邊幫女兒準備早餐，不浪費時間。

因為肌膚偏乾，特別注重保濕，睡前會再使用乳霜厚敷當作晚安面膜，幫助滋潤及鎖水，隔天的肌膚狀態就會相當好，她曾公開私下最愛用LUDEYA琥珀霜，「質地非常好吸收，效果可以持續到隔天早上，起床的肌膚變得很緊實又透亮。」她認為，若皮膚本身保水度不夠，出油和脫妝可能接踵而來，妝前也會使用乳霜，才能讓肌膚由內而外透出光采，讓妝容更加持久。

LUDEYA超緊緻微臻琥珀霜成分來自珍貴琥珀精萃、海岸松樹皮萃取，透過微臻技術，特殊的霜感質地，接觸膚溫立即瞬化，可以滲透至肌膚底層，長時間維持水潤度，更帶起肌膚澎潤度，適合邁入初老的肌膚。

針對乾肌保養，同場加映近日新推出的保濕新品，提提研以肌膚修復、延緩老化為訴求，推出「極奢活膚璀璨組」禮盒，內含乙瓶乳霜以及15片面膜，還藏有抽屜型設計巧思，讓面膜能收納其中，增加了禮盒的實用性，其中永生苔水潤瞬活乳霜具有良好保濕功效，水感的質地吸收快速，不殘留黏膩感，適合年輕肌膚。

Dr.May美博士嚴選FRSAB專利分子精油，研發出專業分子精油面膜，敷臉的同時能吸聞精油中的多酚成分，且小分子精油更容易滲透肌膚，此外，內含天然紅褐藻、積雪草萃取，可舒緩因外在刺激的肌膚，分別有保濕、修護、亮白款可選擇。

SEXYLOOK新推出酵素蜜桃保水面膜，含有26種的蔬果酵素精萃，及高度保水的水蜜桃萃取，可幫助軟化肌膚，更含有維生素B3和維生素C，可針對暗沉肌膚提亮膚色，給肌膚帶來水嫩觸感。

我的美麗日記雪珍珠超能修護面膜，添加極地特有的修護精萃成分，及多重保濕配方，搭配獨特小分子的精華蜜，將保養成分封存在面膜裡，敷上之後會釋放適合肌膚的水油比例，使肌膚恢復彈性，提升保水度。

AHC專為缺水、暗沉與疲憊肌膚設計安瓶精華天絲纖維面膜，富含玻尿酸、海洋深層水以及維生素原B5，薄透的面膜紙可完美包覆肌膚，為肌膚強效補水，敷完等於吸收了一整瓶安瓶精華。

雪花秀則推出滋陰生人蔘精華亮眼膜，注入滿滿人蔘精華抗老成分，特殊眼罩式設計能包覆全眼，從顴骨上方到眼袋、眼瞼、眼角、眼皮，甚至眉頭，全方位呵護眼周脆弱肌膚，消除眼周疲態，打造緊緻亮眼。