時尚與美妝圈都瘋狂！老佛爺作品經典永存　卡爾X巴黎萊雅限量彩妝曝光

時尚界巨匠卡爾拉格斐（KARL LAGERFELD）在今年二月殞落，令不少人覺得惋惜，而他生前與巴黎萊雅合作的聯名化妝品，也將在台灣正式發售，其設計靈感皆來自老佛爺卡爾對於巴黎女性自信、美麗的印象；另還有一款聯名商品也引起討論度，NYX彩妝首度與手遊《Garena 傳說對決》合作，推出限量彩妝，展現時尚的自我態度。

眾所期盼的KARL LAGERFELD×L’Oreal Paris 限量聯名訂製彩妝，承襲了卡爾慣用的穿著風格，擷取卡爾身上的亮黑色啞光條紋為靈感，外包裝以優雅黑為設計，每個產品上面還刻畫出金屬銀的手寫簽名，也加入馬尾、太陽眼鏡等標誌性元素，極具有紀念價值，產品包含限量聯名訂製眼彩盤、限量聯名訂製唇膏。

聯名商品的整體風格，不僅融入卡爾的時尚感，也加入了巴黎女生的優雅，而他在繪製設計圖時，喜歡在草圖上使用眼影著色，展現時裝理念的同時，更呈現對美妝的熱情，眼影盤精選16色，擁有玫瑰、磚紅大地色選與大膽跳色，更揉合了霧感、精緻緞光與細緻珠光效。

唇膏推出3款色選，水潤的質地絲滑柔順，不卡唇紋，一抹均勻飽和，「01」屬於氣質裸粉色，是日常上班或約會唇膏首選；玫瑰奶茶色「02」是內斂高雅的乾燥玫瑰色；「04」則是黃皮膚擦了超顯白的爛番茄色，混和勃根第紅色調，帶出紅唇的氣勢感。

來自LA的彩妝品牌NYX Professional Makeup首度在台推出手遊跨界聯名限量產品，與備受廣大玩家喜愛的頂尖手遊《Garena 傳說對決》攜手合作，將四大人氣女英雄化為夢幻唯美的限量版包裝，角色包含安奈特、刀鋒寶貝、筱清與蘿兒，並依照英雄特質設計對應色號，玩家們與重妝控不能錯過這次的彩妝系列。

本次聯名將經典熱銷彩妝品「百變玩味玩轉質地12色眼影盤」、「澎澎泡芙氣墊唇釉」、「全面控制水感粉底液」和「專業後台光感定妝噴霧」，10月25日上市，10月17日於新光三越信義新天地A11搶先開賣，購買指定品項或套組將能獲得「超限量英雄徽章化妝包」和「永久英雄加上限定造型」贈品。