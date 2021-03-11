網友問翻的神級底妝！2019秋冬必搶「保濕又持妝」粉底、氣墊粉餅推薦

時序逐漸邁入秋冬，天氣也越來越乾燥，明明妝前做好了保濕，化完妝沒多久還是大脫皮，今年秋冬流行輕薄微霧又帶點光澤的亮感底妝，適逢秋冬底妝換季，各大品牌也紛紛推出強大的粉底、氣墊新品來應戰，一起來看看。

LUDEYA 3合1微臻全能氣墊粉餅將底妝、遮瑕膏與唇頰霜合而為一，讓趕著出門的上班族只需一顆補妝型氣墊就能出門，粉體內含珍稀植物萃取，越上妝越透亮，可先用遮瑕膏蓋掉局部瑕疵，再拍上粉底，質地像奶油般滑順，親膚性高不會顯細紋，妝感非常清爽，持妝度也很高。

NARS超持久亮顏氣墊粉餅添加水果類複合萃取，上妝同時注入保養成分，給予肌膚透亮清爽妝感，保濕卻不黏膩，結合會呼吸的透氣因子與抗汗保濕因子，拍上臉後粉體輕盈服貼，長時間不泛油光，遮瑕度也不錯，能修飾粗大毛孔與黑眼圈。

迪奧精萃再生微導粉底蘊含20種玫瑰微營養素、礦物質與Omega 3、6，是一款保養型粉底，有效恢復肌膚油水平衡，使其恢復豐盈彈潤，成分中更調和了創新色彩成分「玫瑰金微光粒子」，能巧妙地隨外在環境光線變化，讓妝感呈現勻亮細緻的清透妝感。

香緹卡真實肌膚底妝棒添加珍稀覆盆子幹細胞萃取與朱槿萃取，集遮瑕、修容與底妝多功能，輕盈乳霜配方宛如第二層肌膚般的舒適，可遮蓋肌膚斑點、泛紅、瑕疵外，更同時對抗發炎、鬆弛等老化問題，讓上妝與保養同時結合，顛覆過往使用底妝棒容易乾裂又難推開的感受。

提到保濕型粉底，不能少了Bobbi Brown冬蟲夏草精華粉底，今年推出了升級版，內含冬蟲夏草精華、蘋果精華、荔枝精華等三大植萃精華成分，可提升肌膚光滑度及彈潤度，而絲緞般柔滑薄透的粉底質地，一抹即現水潤服貼的妝效，越上妝肌膚越水、越澎、越亮！

即日起至11/24，Bobbi Brown於指定專櫃設置「冬蟲夏草冷萃茶坊」，打卡拍照並公開上傳社群網站，可獲得限量「冷萃茶飲」乙瓶，購買指定商品還有禮物拿回家，消費滿額就送時尚霧黑保溫瓶。11/16還邀請到許允樂至台北忠孝 SOGO櫃位擔任一日店長，當天也準備許多獨家優惠，想搶好康別錯過！