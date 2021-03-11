產後狂甩13公斤不復胖！昆凌、隋棠私藏「腹肌運動」瘦回驚人A4腰
懷孕的過程中，讓女人經歷了身材走樣的難題，一直到生完寶寶都在擔心體重回不去，看著鬆弛的肚皮就好失落，但許多剛升格為母親的女星，產後的身材就像變魔術一樣瞬間消風，不僅四肢依然纖細，小腹也超平坦，這就來分享明星辣媽們瘦回產前螞蟻腰的秘訣，一起來看看吧！
提到產後恢復最迅速的女星，絕對有隋棠，她陸續生下3個寶貝孩子，穠纖合度的體態被網友讚像是沒生過，3胎共甩了32公斤，像去年底剛生完第三胎Olie，產後3個月就瘦回緊實少女腰，連氣色都很好，原來她連孕期都堅持運動。
在 Instagram 查看這則貼文
冰島能做的事情真的太多太多太多了。 為了這次的旅行，從兩個月前開始，和先生只要一有時間，就泡在咖啡館做功課。 我們分工合作找資料、畫地圖、安排路線、行程、住宿，還有訂活動，為的就是希望能把想去看的和玩的，通通順利又不擁擠的在這趟12天的行程中達成。 第一天，我們在半夜抵達冰島，但為了必去的藍湖溫泉，隔天還是摸黑起了一個大早，天還沒全亮就去排隊進場，也因為這樣，就碰上了這個能讓每個人都仙氣飄飄的藍湖拍起來最美的時間。 到底有多美呢？ 差不多就是，你只要一個不小心就會把泰山拍成Elsa那麼美。 另外，在藍湖往東大概一個鐘頭車程的地方，有一座休眠火山Thrihnukagigur，它是全世界唯一一座可以讓人進入內部的火山。 冰島是一個境內擁有一百多座火山的國家，本身就是一個火山島，具備豐富的地熱資源。廣闊無垠的原野上，常見到拔地而起一座座山頭平而無峰的高山，很多都是由上千年前火山爆發的大量熔岩形成。 所以，從火山口，搭乘洗窗工人使用的升降平台下降至120公尺深，就能去到目前人類所能抵達地心的最深處了 路上遇到一隻純白北極狐，成為本日美麗的句點。 完整照片請見FB粉專 #iceland #bluelagoon #insidevolcano #mygear #camera #sonytaiwan #a7m3 #day1
熱愛運動的她，堅持每周固定到健身房鍛鍊3～5次，每次3小時左右，會先踩40分鐘的飛輪或慢跑，再搭配有氧運動及重訓，加強核心的力量，她推薦拿適當重量的藥球，以弓箭步方式下蹲，身體往右轉，再轉回正面，重複10次後換邊，可鍛鍊到腹部肌肉，也會每天做仰臥起坐至少60下。
在 Instagram 查看這則貼文
才26歲的昆凌已經生完一對兒女，服裝品牌也經營得不錯，還被老公周杰倫寵上天，事業愛情兩得意，而她三年內生了兩胎，線條依舊緊緻，隱約還能看到11字腹肌，實在讓人羨慕，雖然有人說年輕生小孩恢復快，但其實在完美線條的背後，昆凌也付出了很多努力，連老公都說「妳就不能放鬆點嗎？」
在 Instagram 查看這則貼文
昆凌全身上下看不到一點贅肉，不會侷限自己一定要到健身房，她特別喜歡做核心訓練，曾在活動上推薦「登山式」，對於產後瘦肚子很有效，快速就能練出結實腹肌，先以伏地挺身的姿勢撐在地上，背部成一條線，左腳往前踏到胸部位置，收回後再換右腳，注意腹部要收緊，以15下為一組，每次最少做5組。
在 Instagram 查看這則貼文
女星方志友和老公楊銘威結婚3年多，陸續生下3歲女兒Mia以及1歲兒子Sunny，家庭幸福美滿，時常在社群網站分享育兒生活，她靠著意志力和後天努力積極瘦身，控制飲食並多運動，不僅恢復苗條的身材，甚至還比產前更瘦，3個月就鏟肉13公斤，還讓她接到瘦身產品代言。
在 Instagram 查看這則貼文
她產後三個月就勤跑健身房，每週至少健身3天，每次2個小時，分別鍛鍊不同部位，她是找專業的教練評估肌肉狀況，選擇適合的器材鍛鍊，先做1個小時的重訓，再做1個小時的有氧，幫助快速燃脂，且會特別針對腹部做核心，搭配穿塑身衣雕塑線條。平時也會泡半身浴，再利用刮痧棒在下半身淋巴、穴道處加強按摩，幫助消水腫。
在 Instagram 查看這則貼文
最近剛拍了新的工作用宣傳照（如右圖 ） 看著六年前宣傳照中的自己（如左圖 ） 整個人連穿運動服的風格都大為不同 當媽前的笑容很稚嫩 當媽後的笑容很慈祥 當媽前穿什麼都覺得露出肚臍很正常 當媽後的露肚裝肚臍也要蓋起來 當媽前有著瘦小的上半身 當媽後餵奶抱孩子會長出強壯的上半身 但不用擔心的是….. 下半身都一樣很容易發胖 所以運動不能少 飲食更是要控制 從產後肉肉腫腫的上身 慢慢鏟肉、無論是做重量或是徒手練習來雕塑 慢慢地長出比從前更有力的線條 像媽媽的手臂 看起來沒那麼瘦弱很有power 感覺比從前更有活力 所以為娘以後也別擔心 一起強而有力的慢慢練習 媽媽也有媽媽的美 #beforeandafter #6years
近來健身有成的林可彤時常在社群網站分享運動日常，還創了運動品牌Hyphy，她懷孕期間胖了12公斤，生完小孩第6天就開始運動，第11天就做30
剛生完可以先做不激烈的動作，像是瑜珈伸展、腹式呼吸、凱格爾運動等，幫助鍛鍊骨盆的肌肉及側腹的肌肉，等身體恢復得差不多，會搭配彈力帶增加阻力，像把彈力帶套在腳掌上邊踩空中腳踏車，也會勤做平板式、側平板式、瑜珈的下犬式，加強鍛鍊核心肌肉與局部的線條感。