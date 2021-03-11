產後狂甩13公斤不復胖！昆凌、隋棠私藏「腹肌運動」瘦回驚人A4腰

懷孕的過程中，讓女人經歷了身材走樣的難題，一直到生完寶寶都在擔心體重回不去，看著鬆弛的肚皮就好失落，但許多剛升格為母親的女星，產後的身材就像變魔術一樣瞬間消風，不僅四肢依然纖細，小腹也超平坦，這就來分享明星辣媽們瘦回產前螞蟻腰的秘訣，一起來看看吧！

提到產後恢復最迅速的女星，絕對有隋棠，她陸續生下3個寶貝孩子，穠纖合度的體態被網友讚像是沒生過，3胎共甩了32公斤，像去年底剛生完第三胎Olie，產後3個月就瘦回緊實少女腰，連氣色都很好，原來她連孕期都堅持運動。

熱愛運動的她，堅持每周固定到健身房鍛鍊3～5次，每次3小時左右，會先踩40分鐘的飛輪或慢跑，再搭配有氧運動及重訓，加強核心的力量，她推薦拿適當重量的藥球，以弓箭步方式下蹲，身體往右轉，再轉回正面，重複10次後換邊，可鍛鍊到腹部肌肉，也會每天做仰臥起坐至少60下。

在 Instagram 查看這則貼文 好久不見black & white #ootd @allsaints Jen Wu（@hannah_quinlivan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 2 日 上午 12:57 張貼

才26歲的昆凌已經生完一對兒女，服裝品牌也經營得不錯，還被老公周杰倫寵上天，事業愛情兩得意，而她三年內生了兩胎，線條依舊緊緻，隱約還能看到11字腹肌，實在讓人羨慕，雖然有人說年輕生小孩恢復快，但其實在完美線條的背後，昆凌也付出了很多努力，連老公都說「妳就不能放鬆點嗎？」

在 Instagram 查看這則貼文 good vaca vibes #vacation #goodvibes Jen Wu（@hannah_quinlivan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 15 日 下午 9:47 張貼

昆凌全身上下看不到一點贅肉，不會侷限自己一定要到健身房，她特別喜歡做核心訓練，曾在活動上推薦「登山式」，對於產後瘦肚子很有效，快速就能練出結實腹肌，先以伏地挺身的姿勢撐在地上，背部成一條線，左腳往前踏到胸部位置，收回後再換右腳，注意腹部要收緊，以15下為一組，每次最少做5組。

在 Instagram 查看這則貼文 陽光燦爛的連假，好想去海邊 #我頭髮好像沒那麼黃吧 #ootd Beat Rice Fang（@beatricefang）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 10 日 下午 7:55 張貼

女星方志友和老公楊銘威結婚3年多，陸續生下3歲女兒Mia以及1歲兒子Sunny，家庭幸福美滿，時常在社群網站分享育兒生活，她靠著意志力和後天努力積極瘦身，控制飲食並多運動，不僅恢復苗條的身材，甚至還比產前更瘦，3個月就鏟肉13公斤，還讓她接到瘦身產品代言。

在 Instagram 查看這則貼文 來！跟著我吃就對了！ （後滑有詳細解說唷） #laler菈樂 #sdare Beat Rice Fang（@beatricefang）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 7 日 下午 10:51 張貼

她產後三個月就勤跑健身房，每週至少健身3天，每次2個小時，分別鍛鍊不同部位，她是找專業的教練評估肌肉狀況，選擇適合的器材鍛鍊，先做1個小時的重訓，再做1個小時的有氧，幫助快速燃脂，且會特別針對腹部做核心，搭配穿塑身衣雕塑線條。平時也會泡半身浴，再利用刮痧棒在下半身淋巴、穴道處加強按摩，幫助消水腫。

近來健身有成的林可彤時常在社群網站分享運動日常，還創了運動品牌Hyphy，她懷孕期間胖了12公斤，生完小孩第6天就開始運動，第11天就做30 分鐘簡單腹肌運動，加上飲食控制，漸漸的把腰線練回來。她建議坐月子期間，只要避免跳躍、負重、蹲下等激烈的震動，依照身體的恢復程度好好動起來很重要！

剛生完可以先做不激烈的動作，像是瑜珈伸展、腹式呼吸、凱格爾運動等，幫助鍛鍊骨盆的肌肉及側腹的肌肉，等身體恢復得差不多，會搭配彈力帶增加阻力，像把彈力帶套在腳掌上邊踩空中腳踏車，也會勤做平板式、側平板式、瑜珈的下犬式，加強鍛鍊核心肌肉與局部的線條感。