冬天不怕長肉！簡單4動作幫你消滅副乳、改善胸型、甩掉蝴蝶袖

別以為冬天的衣服可以包緊緊，把肉藏起來就沒事，有些比較緊身的針織衫、皮衣外套，更會讓手臂線條非常明顯，連兩坨副乳都擠出來，要是放任它一直四處遨遊，還沒來得及迎接夏天，冬天醞釀的副乳、贅肉就會跑出來見客，這次來分享4個動作，讓你能瘦手臂，同時改善胸型、消滅副乳！

副乳又分為「真副乳」及「假副乳」，真副乳是長在腋下前的乳房，會因為賀爾蒙分泌的關係脹痛，裡面也含有少量乳腺，比較無法靠後天來縮小，而假副乳是腋下突出的脂肪或贅肉，不是真正的乳房組織，是因為長期穿著包覆性不足的內衣，無法集中脂肪，肉肉被擠到不對的位置造成的。

在 Instagram 查看這則貼文 ‍♀️ 하니 （@ahnhani_92）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 31 日 上午 1:51 張貼

首先內衣的尺寸要選對，不要為了擠出事業線，挑選不適合你胸部大小的內衣，反覆穿上錯的尺寸，使得乳腺朝外生長，腋下就容易有副乳的問題，甚至還會擠出好幾條後背肉，穿比較貼身的衣服超級尷尬，雖然脂肪組織、乳腺組織是天生的，很難輕易的靠按摩讓胸部變大或變不見，但沒事多做擴胸運動和瘦手臂按摩，還是能預防兩坨肉外擴，防止副乳的出現。

在 Instagram 查看這則貼文 쌩얼은 드레스지 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 13 日 上午 6:49 張貼

除了每天可以花個10～20分鐘，拿啞鈴或是水瓶做擴胸和瘦手臂運動，可預防乳腺增生，增加一點阻力能幫助鍛鍊的效果更好，再來出門在外進行活動，內衣難免會走位，要養成每次上廁所時，隨時撥胸，把脂肪「推」進來，也可在洗澡時按摩胸部，將一隻手托住乳房下圍，另一隻手由外向內推，長期下來可避免胸型外擴。

在 Instagram 查看這則貼文 블핑 써머 다이어리 나왔지롱 궁금하지이 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 9 日 上午 6:40 張貼

以下推薦4個動作，只要每天做，可幫助緊實手臂線條及預防假副乳問題。

動作一：盤腿坐在地面上，雙手十指交扣，手臂往上伸直，接著手臂慢慢往後，後臂保持貼耳不動，前臂慢慢往後腦杓靠近，直到大拇指頂到後頸椎的骨頭，過程中不能憋氣，一組15次，做3～5組；動作二：靠牆身體站直，雙臂貼合做擴胸動作，手臂彎曲向上抬起與肩同高，從中間開始慢慢往外側拉，同時感受到胸部向外前挺，注意手臂要用力回到起始姿勢，每天重複30次。

動作三：身體站直，雙手握著啞鈴或水瓶，手臂向外抬到與肩同高，與地面呈水平線，接著手畫圈擺動30次，做3～5組；動作四：同樣舉起妳的啞鈴，左手臂向前抬高至胸部的位置，與地面呈水平線，接著向下回到大腿位置，再換右手向上抬起，要試著將胸大肌用力，往上抬時要吐氣，往下時要吸氣，左右各做30次，做3～5組。