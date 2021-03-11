行走的香水！5款輕盈保濕「香氛護手霜」推薦　抹完還能馬上滑手機

不同於臉部肌膚，手掌與指根關節的肌膚較厚，且沒有毛髮和皮脂腺分佈，皮膚無法分泌皮脂來保濕，而手背的肌膚較薄、汗腺較少，也僅有少許皮脂腺分佈，使手部肌膚容易經常處於缺水狀態，因此需要藉由護手霜，來好好滋潤一下乾燥的雙手。

加上經常性地清洗、接觸化學製劑與環境髒汙等刺激因素，使得手部肌膚的天然屏障變得脆弱，容易造成泛紅、乾燥、脫皮、色斑等現象，雙手老化的問題不容小覷，需要更積極的滋養手部肌膚，因此護手霜已是不可缺少的必備單品。

多數女性選擇護手霜不外乎注重「清爽的質地」與「宜人香氛」，最近不少新品很值得你購入，一起來看看。Yves Rocher伊夫黎雪精選四款天然植萃配方，研發不同香氣的好吸收護手乳液，分別有椰香、清新橄欖香、淡雅的蓮花到輕甜的小紅莓，均含乳木果油、庫拉索蘆薈保濕成分，有助於改善手部肌膚乾燥。

不喜歡濃厚香水味的妳，也想讓身體散發自然清香，可選擇香氛護手霜作為芳香的秘密武器，來自日本的hacica八和花微甜蜜語香氛護手霜，除了包裝繽紛可愛、顏值爆表外，甜美的蜂蜜水果香搭配清爽保濕的乳霜質地，塗抹後就算滑手機也不易留下惱人指紋，非常適合隨身攜帶。

歐舒丹原野之心護手霜以白麻花、野玫瑰、木莓與聖禾草交織而成清新花果香調，質地清爽好吸收，揉合乳油木果油、向日葵籽油與維他命E等天然保濕因子，能加強防護、保濕潤澤及舒緩乾燥不適的手部肌膚，帶來無比柔嫩呵護，留下自然香甜氣息。

BYREDO創辦人Ben Gorham透過氣味闡述了他自身的經驗，記錄著男孩成為男子前的緊張時刻，讚頌著生命轉變的蛻變過程。詩性既視護手霜在香氣的呈現上平衡了女性的柔軟與男性的陽剛，先是紅沒藥、天竺葵、岩薔薇、紫羅蘭的馥郁花香氣，最後則是香草與廣藿香，是屬於滑順柔軟的木香調。

Neal’s Yard Remedies 乳香緊緻手部菁萃採用珍稀的頂級阿曼乳香作為關鍵成分，裡頭含有乳香酸及多酚抗老化因子，有效幫助提升肌膚緊緻度、改善乾燥細紋，帶有香甜氣味與木質香氣的頂級阿曼乳香，以吸嗅的方式可使人放鬆心情，還含有機玫瑰果油及薑黃等保養成分，幫助膚色明亮均勻。