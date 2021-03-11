2019必搶的聖誕彩妝清單搶先看 浮誇眼盤、蜜粉球美到替荷包堪憂

明明10月才剛過一半，各大彩妝品牌已經開始搶推2019的聖誕彩妝，不僅閃耀的浮誇包裝超有過節氣氛，內在的配色也很實用，年底才有的限定包裝、限定禮盒正準備讓鐵粉們大暴動，一起看看美到讓人窒息的聖誕限定彩妝有哪些吧！

嬌蘭2019聖誕節推出「璀璨金漾聖誕彩妝」，完美結合品牌的奢華與獨特感，眼彩盤精巧如時尚晚宴包優雅亮麗，經典蜜粉球還換上了金色包裝，紅寶之吻高訂唇膏則有新版限量彩殼，以及超適合秋冬的色號，絕對不能錯過。

璀璨金漾眼彩盤一共10色，分為柔霧、光澤與金屬光質地，顏色皆可乾濕兩用，可疊擦出多種風格彩妝；幻彩流星蜜粉球璀璨金漾限量版，添加四款由細緻星鑽粉末研磨製成的修飾粉球，包含玫瑰金、珍珠白、豆沙粉及冬日橙橘，一刷過肌膚可達到矯正膚色及修飾提亮的效果。

紅寶之吻璀璨金漾限量版彩殼包含金色、石榴紅與鑽黑款，同樣擁有雙面鏡造型設計，滿足您的補妝需求，分別有三種質地的Rouge G 紅寶之吻唇膏可選擇，包含柔霧光酒紅色（N94）、金屬光裸膚米（N95），以及緞光豐潤紅木色（N96）。

NARS再次玩轉品牌LOGO，品牌創辦人暨創意總監François Nars以70年代的紐約傳奇俱樂部Studio 54為靈感，推出限量Studio 54狂歡派對系列， 運用大膽 鮮豔的閃耀色彩，結合黑、銀、金與亮片等復古元素，重現縱情沉淪的璀璨風情，大膽宣示DISCO IS BACK！

NARS一口氣推出了3款限量頰彩盤和2盤眼彩盤，其中「狂歡節奏3色頰彩盤」，一盤在手，打亮腮紅輕鬆搞定，每1格更壓出細緻的搖滾星星壓紋，完美重現DISCO復古風情，「閃耀派對12色眼彩盤」色系廣泛，可挑戰N種妝容。此外，全新NARS閃耀狂歡派對鑽石光唇膏，高飽和顯色乳霜輕盈質地，添加獨家高科技細緻亮粉，徹夜狂歡也舒適不掉色。

紀梵希2019年紅色霓光限量聖誕彩妝系列，燦爛又搶眼的聖誕紅星沙佈滿在每個包裝設計的細節中，充滿節慶的歡愉、瘋狂與興奮。魅力4G眼頰彩盤烙印著銀色金屬4G logo，裡面藏著金色、火紅色、溫柔優雅的霧面粉橘或是粉紅，展現魅惑狂放的眼神；魅力4G幻彩蜜粉含有四種色調的蜜粉，各有不同的功能，全色混合使用，可賦予肌膚明亮感，改善灰暗膚色。

紀梵希新禁忌之吻唇膏首次推出4G logo限量版，聖誕霓紅色緞帶優雅的圍繞著黑色鏡面外殼，質地細緻帶有珍珠光澤，搭配精緻花紋雕琢在唇膏本身，上妝立即展現成熟女人專屬魅力。#27 激情熱吻，暗紅色略帶前衛的藍，展現女王氣場；#28 咖啡誘惑，優雅復古的暖棕色帶點低調的紅，展現迷人氣質。

資生堂「心機女神香氛魔法盒」今年來到第六代，以冬季大雪紛飛的莫斯科，白色雪國的童話傳說為靈感，幻化做盒蓋上的白雪結晶圖騰。全新白雪冰晶粉末及鑽石鏡光粉末，質地超細緻能深入填補肌膚紋理，完美服貼肌膚不卡粉！更添加進化型磁吸粉末與美肌鎖水粉末，可長時間鎖住肌膚水分，維持透明感。

黛珂2019推出臻愛御守限定組聖誕彩妝，組合包含原色光感眼彩凍、臻愛限定唇膏、原色光感眼線膠筆及臻愛限定頰彩盤，全系列的包裝以寶石紅色帶出淬鍊過後獨立卻溫柔的女人味，還附上臻愛限定化粧包，讓你外出補妝隨時都優雅動人。