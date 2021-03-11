眼妝總是被吃掉？單眼皮掌握「3步驟暈染技巧」瞬間放大眼型、不顯髒

誰說只有雙眼皮才是美，單眼皮也有單眼皮的迷人，不過單眼皮的女孩畫眼妝，總是會被「吃」進眼摺裡，怎麼畫都畫不好，一個不小心就整坨暈開，而眼妝是妝容的核心，只要運用一點眼線及眼影的小技巧，就能巧妙修飾眼型，打造深邃眼神不是問題。

單眼皮的眼妝重點，在於眼周的立體感，有些人認為眼線越粗越好，卻顯得眼睛妝感太濃，眼睛容易看起來浮腫又無神，一閉上眼睛還會「黑一大片」，路人看了都尷尬。建議可先用眼線筆填滿睫毛根部的空隙，再平拉延伸至眼褶處就收，不要過長，粗細也要拿捏好。

再用較淺的大地色、橘色系眼影，於眼皮大面積打底，接著用中間色調的眼影色，疊在眼皮上，製造出層次感，再用深一點的眼影畫在眼下後段倒三角的位置，填滿下眼尾，用暈染的方式畫眼線，線條不會過於銳利，製造出來的假陰影，還有放大眼睛的效果，這是最關鍵的步驟。

最後可用珠光眼影打亮上眼皮（只點在眼球上方）與下眼皮（眼球下方至眼頭處），製造臥蟬，接著在下眼尾處，刷上根根分明的睫毛膏，有拉長眼尾，放大眼形的效果，建議刷之前先夾翹，避免使用纖維較多又不防水防油的睫毛膏，睫毛容易坍塌，眼睛會更無神。

以下推薦近日新推出的不暈眼線筆、實用眼影盤給大家，dejavu今年打破眼妝常見的黑色、棕色傳統公式，帶來兼具霧面質感又不失魅力的兩款限定色「紫魅棕、沉靜藍」，極細0.65mm 筆芯，可勾勒出極細線條，柔滑觸感滑順好畫，且能長時間不暈染。

CHIC CHOC輕質極細眼線筆內含植物由來的蠟質成分，能在肌膚上形成耐水性蠟膜，油臘的質地服貼性高，輕盈好延展，具有揮發速乾性，以及防水不易掉色的特質，能長時間持妝。

每次推出新品都引起日本網友熱烈討論的CANMAKE，近期推出完美色計眼影盤絕美新色號＃19，具有都會洗鍊時尚感的大人感赤棕色，打造兼具可愛感及成熟女人味的溫柔眼眸，粉質細緻，輕刷就飽和，也不太會飛粉。

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ANNA SUI在今年8月推出Sui Black黑心皇后系列，其中黑蝶三色眼彩盤含可運用於睫毛根部描繪眼線的深色與增加眼妝妝效的珍珠光亮澤色，絲絨粉末質地可均勻地服貼於眼皮上，打造飽和、色彩豐富的眼妝。

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迪奧專業後台訂製眼彩盤，屬九宮格設計的眼影盤，分別收入七款中性色選，呈現杏仁可可色調，另外兩格則是「專業打底膏」，於妝前使用，可讓眼影更持久，以及可將各色眼影瞬間轉化為眼線的「瞬效轉換眼影膏」，打底、眼影、眼線，一盤稿定。