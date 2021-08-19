無法抗拒的他：「只是炮友，不可以嗎？」

▲在餐廳裡，她透過隔板看著男人的眼睛，看他連吃飯的樣子都好可愛。（圖／Shutterstock）

不知道什麼時候開始，談戀愛從浪漫的事，漸漸變成麻煩的事。

琳在交友軟體上認識K。第一次見面，她就被他的外表吸引，K看照片時就很不錯，本人更是好看，身材高挑，肩膀寬闊，一雙漂亮的眼睛，側臉線條迷人；她一直盯著他，又很怕他覺得自己很三八。

當我的炮友。K告訴琳。果然沒有這麼好的事，他們很聊得來，他付了晚餐錢，在街上散步的時候牽起琳的手，他們一起進去小店閒逛，他在她後面的時候，她發現自己剛好可以靠在他的胸口。

也沒什麼損失，對琳來說，單身將近一年，又碰上疫情，她覺得自己的心靈已經封閉好一陣子。在餐廳裡，她透過隔板看著男人的眼睛，看他連吃飯的樣子都好可愛，他抬起頭，她在隔板另一頭告訴他，安全性行為、不可以傷害我、不能違反我的意願，如此我們可以成為炮友。

他的手很秀氣，修長的手指，捧著她柔軟的乳房，她感覺下體逐漸潮濕，她靠向K的嘴唇，吻了他，他用擁抱當作回饋，把她摟進懷裡，給她深深地吻，感覺到他的舌頭熱情翻攪，她完全沈醉。

他們面對面各自褪去衣服，K結實的胸口，往下從肚臍開始有濃密的毛髮，襯著他勃起的肉棒。他在床邊坐下，她跪在他兩腿間，溫柔吞吐，男人輕撫她的長髮，說她很棒也很美。他把她拉起來，讓她趴著躺在床上，小穴在他眼前一覽無遺，他插進去的時候她忍不住顫抖，閉起眼睛呻吟，他愛撫她的背，輕揉她的臀部，她慢慢接近高潮，然後他讓她躺著，把她壓在底下，衝刺直到射精。

除了做愛，他讓琳到他家吃飯，陪琳看她喜歡的藝文電影，隔著中間空位，他們在電影精彩處轉頭交換眼神；他也開車載她到海邊，她說疫情關係夏天去了一大半，他說沒關係，他陪她看夏末的海。琳把他們約會的地方，都拍照上傳到IG，朋友問她是不是終於死會，她說沒有，只是曖昧對象。

好幾次，她都幻想K是自己的男友，這樣會讓她自在一點。同時，她繼續在交友軟體滑，找那些願意認真交往的男生。

她跟K說，我和其他人約會可以嗎？K說可以，雖然吃醋，但他沒資格過問。琳有點失望，多希望他說不可以。

他們約好炮友關係結束時會好好道別，他們在床上相擁，而琳覺得，自己有點難過，可是她真的沒麼損失。

內衣的一角 – 黛西 Daidai